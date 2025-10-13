賴瑞隆：財劃法重北輕南釀不公 籲重修並納空汙排碳優先照顧機制

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委賴瑞隆今天表示，國民黨立委立委柯志恩及國民黨提出「獨厚台北3%」的財劃法修法，讓南部成為重災區，高雄實質損失174億元，成為六都傷害最大城市，他再提出財劃法修法草案，主張讓承擔工業空汙的城市獲得合理分配，並呼籲柯志恩及國民黨認錯檢討台北加3%重北輕南錯誤政策，停止重北輕南的不公不義惡法結果。

賴瑞隆指出，當初他在立法院審議時多次勸告柯志恩及國民黨，修法應兼顧區域平衡，避免南北不均，然而柯志恩身兼國民黨智庫執行長、主導黨版法案卻不聽勸、仍執意推動「台北加3%」方案，導致新法下台北市增加452億元、全國第一，卻讓高雄實質減少174億元，為六都成長率墊底，柯志恩成為重北輕南的罪人。

賴瑞隆說明，他是本屆第一個提出「財劃法修正草案」的立委，主張為台灣承擔經濟發展相關工業環境負擔的高雄爭取合理的分配額，當初亦獲柯志恩承諾將納入，事後卻反遭其跳票。委員會完全沒討論就暴力送出國民黨版本，甚至在三讀過程中，藍白兩黨一小時內抽換8個版本，最終黑箱的修出一部「富者越富、窮者越窮」，且有嚴重公式錯誤的荒謬法律。

賴瑞隆表示，針對修法後的亂象，他已將他遭國民黨封殺的法案重修提出，要求「可供分配款項3%」給年度排碳量最高的縣市，補助為發展國家經濟承受環境負擔的地區如高雄等工業重鎮。這是讓經濟發展與環境正義並重的合理設計，也能補償地方在產業轉型與永續發展上所付出的代價，更是國民黨財劃法爭議的解方。

賴瑞隆指出，這次再修法要求高雄與南部縣市不再被犧牲，呼籲柯志恩與國民黨應共同支持重修，為過去錯誤作為認錯改過，還高雄公道。財政公平是地方發展的根本，而高雄刻正面臨捷運建設動工、產業轉型的歷史時刻，唯有重修不公的財劃法，才能真正落實南北平衡，讓台灣每一個城市都盡可能能在公平基礎上共同前進。

