中央廣播電台自家人駭官網 換上五星旗

聯合報／ 記者蔣永佑／台北報導

國安關鍵基礎設施的中央廣播電台，日前官網遭駭，置換為五星旗，竟是自己人犯案。台北地檢署日前兩度搜索、約談央廣網管理技術人員吳政勳、其岳姓主管及資訊廠商黃富琳，檢察官複訊後岳男以十萬元交保，吳男、黃男聲押，法院各以廿七萬元、十五萬元交保，檢方昨已抗告。

央廣屬政府捐助成立的財團法人國家級廣播電台，是國家唯一專責向國際廣播的電台，每天以華語、台語、客語、粵語、英語、日語等廿種語言向全世界發聲。據了解，檢警上月第一波約談時，發現吳男等人疑似預謀在上周國慶日進行二度駭客行動，為保全證據，緊急發動第二波搜索確認此事，即時阻止這波國慶日攻擊。

上月十一日晚間，央廣發現官網遭不明人士入侵，首頁版頭(banner)遭惡意置換，由於央廣屬國家安全法規範的關鍵基礎設施，駭客入侵不容大意，立刻檢送相關事證提出告發，由檢警展開調查。

檢警上月廿六日執行第一波搜索、約談，事後分析扣案物證，發現吳男等人似有意於國慶日當天，聯手黃男再度犯案，這個月九日發動第二波搜索，證實確有此事，在國慶日清晨將吳、黃二人依涉犯刑法背信及妨害電腦使用等罪聲請羈押。

央廣昨聲明，將全力配合檢警偵辦，目前涉案員工已停職接受調查。

此外，國家安全局明天將赴立法院外交及國防委員會業務報告，書面報告書已送抵立委辦公室。國家安全局表示，今年迄今，台灣政府網路服務網每天遭侵擾次數達到二百八十萬次。

央廣 駭客

