吳子嘉爆他愛打麻將負債累累 柯建銘提告加重誹謗、公然侮辱
美麗島電子報董事長吳子嘉連日批評民進黨立院黨團總召柯建銘，更爆料柯建銘不辭黨團幹部主因是開銷大，也因愛打麻將因此負債累累。柯建銘今晚發布聲明，吳子嘉多次於直播中指涉的內容均屬不實捏造，他已於10月3日提告加重誹謗及公然侮辱。
柯建銘今晚在臉書貼出一張刑事告訴狀，文中寫到，告訴人（柯）擔任我國多屆立法委員，為民主進步黨立法院黨團總召集人、創黨黨員之一，長期參與我國民主化與法治進程，並致力推動立法院改革與政務合作，於我國具有高度生育及名望。
犯罪事實欄位也提到，被告為美麗島電子報董事長，作為新聞從業人員，本應善盡媒體之天職，本持客觀立場，合理查證事實證據，理性評論時事。然被告長期以新聞媒體知名，行侵害他人名譽之實，於網路直播節目上公然侮辱或誹謗他人。
柯建銘強調，吳子嘉多次於直播中對本人之指涉內容，均屬不實捏造，是蓄意散播謠言、製造社會紛擾，絕不姑息，已於10月3日，向台北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱之告訴，特此嚴正聲明。
