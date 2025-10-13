吳子嘉爆愛打麻將欠債 柯建銘提吿公然侮辱

美麗島電子報董事長吳子嘉曾表示，民進黨立院黨團總召柯建銘不辭黨團幹部，是因為有一壞習慣就是很愛打麻將，而且一場麻將輸贏5、600萬元，導致負債累累等傳聞。柯建銘今天發出聲明表示，吳子嘉多次直播內容指涉內容均屬不實捏造，絕不姑息，已提出提出加重誹謗及公然侮辱之告訴。

吳子嘉曾說，柯建銘染上惡習愛打麻將，打一底30萬元的麻將，30萬還是「對插」，輸贏就是90萬底，一場麻將輸贏5、600萬。

柯建銘回應，吳子嘉多次於直播中對他指涉內容均屬不實捏造，顯蓄意散播謠言、製造社會紛擾，將絕不姑息，已在本月3日，向台北地方檢察署提出加重誹謗及公然侮辱告訴，特此嚴正聲明。

