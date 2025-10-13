聽新聞
0:00 / 0:00
卓揆「點頭」暗示政院將自提財劃法修法 提出時機尚未拍板
行政院長卓榮泰今天出席活動時，被問到是否會提行政院版財劃法草案，他用力「點頭」回應。知情人士證實，這代表將提出政院修法版本，待內部討論完成、搜集各方意見後，也會再與民進黨團討論，行政院副院長鄭麗君正持續邀集相關部會研議，但何時送出尚未定案。
財劃新法因公式錯誤引發爭議，立法院朝野攻防再起，國民黨團近期提出防止中央濫砍補助版本，也有立委提案修正離島分配公式，力拚加速審議；民進黨方面，也有南部立委率先提出修法草案，調整統籌分配公式，並補助承受環境汙染的縣市。
針對財劃法修法，卓揆早在9月13日與地方政府共商財劃法與事權等議題，就定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；未來也會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法；據了解，政院持續討論財劃法修正，鄭麗君也召集相關部會持續動態調整。
至於提出時機，政院傾向在內部討論完成後，再與民進黨團討論，是否為本會期提出尚待研議；不過，民進黨團內部也認為，若藍白要處理財劃法修正議題，民進黨團或行政院必須有版本，不能放棄提出對案，讓各界共同討論。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言