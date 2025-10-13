卓揆「點頭」暗示政院將自提財劃法修法 提出時機尚未拍板

行政院長卓榮泰今天出席活動時，被問到是否會提行政院版財劃法草案，他用力「點頭」回應。知情人士證實，這代表將提出政院修法版本，待內部討論完成、搜集各方意見後，也會再與民進黨團討論，行政院副院長鄭麗君正持續邀集相關部會研議，但何時送出尚未定案。

財劃新法因公式錯誤引發爭議，立法院朝野攻防再起，國民黨團近期提出防止中央濫砍補助版本，也有立委提案修正離島分配公式，力拚加速審議；民進黨方面，也有南部立委率先提出修法草案，調整統籌分配公式，並補助承受環境汙染的縣市。

針對財劃法修法，卓揆早在9月13日與地方政府共商財劃法與事權等議題，就定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；未來也會提出符合民主程序、國家均衡發展的修法；據了解，政院持續討論財劃法修正，鄭麗君也召集相關部會持續動態調整。

至於提出時機，政院傾向在內部討論完成後，再與民進黨團討論，是否為本會期提出尚待研議；不過，民進黨團內部也認為，若藍白要處理財劃法修正議題，民進黨團或行政院必須有版本，不能放棄提出對案，讓各界共同討論。

