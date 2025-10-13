泰板輕軌審2年 侯友宜搭時事哏喊「本來應該從從容容、游刃有餘」

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照
新北市長侯友宜。圖／聯合報系資料照

泰板輕軌可行性研究評估預計明天第五度送中央審議，新北市長侯友宜今天到預定地視察，晚間他也在臉書玩起時事哏，引用立委王世堅金句表示，泰板輕軌「本來應該從從容容、游刃有餘」，現已是第5次送審中央，調整後增加7座高架車站、縮短11分鐘車程，地方民意也給予滿滿支持，只要中央快速核定，將全力推動。

侯友宜說，一條捷運要花很多錢，早一點決定、早一點施作，就可以把經費節省下來。

侯友宜上午表示，泰板輕軌規畫長度10.3公里、共14座車站，路線連接泰山、新莊、板橋、土城、中和地區，交通部審查意見，部分土地開發效益納入附屬事業收入以提高經營比，要求符合計畫審議一致性，及提升運量以確保財務永續經營。

侯友宜說，配合中央意見，並參考已通車捷運路線的經驗，決定將既有的2處高架段延長，增加7個高架車站，調整後高架段總長7.3公里、共有9座高架車站，分別為F15-F18站及F24-F28站。

新北市長侯友宜今天談到泰板輕軌，玩起立委王世堅金句哏。圖／摘自侯友宜臉書
新北市長侯友宜今天談到泰板輕軌，玩起立委王世堅金句哏。圖／摘自侯友宜臉書

侯友宜 輕軌 捷運 王世堅

