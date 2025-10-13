快訊

新壽、輝達MOU 議員質疑當時新壽恐沒說實話

北市馬路多了沒見過「紫、藍色標線」 違規最高罰36000元

果粉準備好銀兩！蘋果本周料推三新品 M5晶片首亮相

府：防衛韌性民間委員女性占47% 展現性別平權決心

中央社／ 台北13日電
台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片
台總統府發言人郭雅慧。圖／聯合報系資料照片

婦女救援基金會今天表示，總統府全社會防衛韌性委員會應強化女性視角與參與。總統府發言人郭雅慧說明，防衛韌性委員會民間委員共17人，其中女性委員8人，占比達47%，並由副總統蕭美琴擔任副召集人，展現政府推動性別平權、落實多元參與的決心。

婦女救援基金會今天表示，總統府全社會防衛韌性委員會應強化女性視角與參與，並提出6項建議，因為當政策支持女性做為社會堅韌力量的角色，才能建立不遺漏任何人的防衛體系。

總統府發言人郭雅慧說明，總統府設置的「全社會防衛韌性委員會」，旨在匯聚政府與民間力量，共同面對國家整體防衛與社會韌性等關鍵議題。委員會成員的組成，秉持「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的衡平原則，依據各項討論議題範疇，綜合考量專業背景與社會經驗，以期透過多元對話，凝聚社會共識，推動具體行動，強化全民防衛韌性。

郭雅慧指出，委員會民間委員共17人，其中女性委員8人，占比達47%，並由副總統蕭美琴擔任副召集人，展現政府推動性別平權、落實多元參與的決心。

郭雅慧強調，促進決策層級的性別平等，是政府長期努力的目標之一。未來在委員遴聘及相關政策推動過程中，將持續就性別比例及多元代表性納入考量，確保各界意見均衡呈現，打造友善環境，也持續讓不同背景族群都有機會參與守護國家的工作，共同建構更具包容與韌性的民主社會。

總統府發言人 性別平等 郭雅慧 社會防衛韌性 蕭美琴

延伸閱讀

林信義任APEC領袖代表

總統府宣布由林信義代表出席APEC

康熙來了將登上總統府國慶光雕展 致敬金鐘60年回顧台灣記憶

館長嗆斬首賴清德 總統府：國安與元首維安不容任何挑戰

相關新聞

泰板輕軌審2年 侯友宜搭時事哏喊「本來應該從從容容、游刃有餘」

泰板輕軌可行性研究評估預計明天第五度送中央審議，新北市長侯友宜今天到預定地視察，晚間他也在臉書玩起時事哏，引用立委王世堅...

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

烏山頭水庫浮動式光電板引發水質疑慮，今有綠委要求，未來地方政府若不同意，就不應再核准水庫光電執照，經濟部長龔明鑫及農業部...

王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

近期有網友將民進黨立委王世堅的金句，改編成歌曲「沒出息」爆紅。最近也有人將王世堅質詢前市長柯文哲送龍袍的影片放上網，意外...

卓揆「點頭」暗示政院將自提財劃法修法　提出時機尚未拍板

行政院長卓榮泰今天出席活動時，被問到是否會提行政院版財劃法草案，他用力「點頭」回應。知情人士證實，這代表將提出政院修法版...

獨／堰塞湖撤離卡關 花縣府行文政院 撤離由中央統籌 取消垂直避難

馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，解除紅色警戒的最後一關「撤離計畫」仍待花蓮縣長徐榛蔚核定。據悉，撤離計畫面臨卡關，主因是花蓮縣府...

府：防衛韌性民間委員女性占47% 展現性別平權決心

婦女救援基金會今天表示，總統府全社會防衛韌性委員會應強化女性視角與參與。總統府發言人郭雅慧說明，防衛韌性委員會民間委員共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。