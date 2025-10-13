府：防衛韌性民間委員女性占47% 展現性別平權決心
婦女救援基金會今天表示，總統府全社會防衛韌性委員會應強化女性視角與參與。總統府發言人郭雅慧說明，防衛韌性委員會民間委員共17人，其中女性委員8人，占比達47%，並由副總統蕭美琴擔任副召集人，展現政府推動性別平權、落實多元參與的決心。
婦女救援基金會今天表示，總統府全社會防衛韌性委員會應強化女性視角與參與，並提出6項建議，因為當政策支持女性做為社會堅韌力量的角色，才能建立不遺漏任何人的防衛體系。
總統府發言人郭雅慧說明，總統府設置的「全社會防衛韌性委員會」，旨在匯聚政府與民間力量，共同面對國家整體防衛與社會韌性等關鍵議題。委員會成員的組成，秉持「跨領域」、「跨世代」、「跨主張」的衡平原則，依據各項討論議題範疇，綜合考量專業背景與社會經驗，以期透過多元對話，凝聚社會共識，推動具體行動，強化全民防衛韌性。
郭雅慧指出，委員會民間委員共17人，其中女性委員8人，占比達47%，並由副總統蕭美琴擔任副召集人，展現政府推動性別平權、落實多元參與的決心。
郭雅慧強調，促進決策層級的性別平等，是政府長期努力的目標之一。未來在委員遴聘及相關政策推動過程中，將持續就性別比例及多元代表性納入考量，確保各界意見均衡呈現，打造友善環境，也持續讓不同背景族群都有機會參與守護國家的工作，共同建構更具包容與韌性的民主社會。
