美參院通過國防授權法 林佳龍感謝跨黨派議員堅定支持台灣

繼美國聯邦眾議院上月通過2026財年國防授權法案（NDAA 2026）後，聯邦參議院也在美東時間10月9日通過參院版NDAA，兩院通過的版本均納入多項協助強化台灣防衛能力與韌性的友我條文。外交部長林佳龍感謝美國國會跨黨派持續透過立法作為，展現對台灣及強化台美安全合作的堅定支持。

林佳龍指出，如同賴清德總統在國慶演說所強調，台灣也將持續強化自身國防，落實「和平靠實力」的願景。

法案後續須經兩院協商並通過一致版本後，送美國總統川普簽署完成立法；外交部表示，將持續關注法案後續進展，並與美國國會及行政部門維持密切溝通，共同深化台美夥伴關係。

