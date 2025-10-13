【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

烏山頭水庫浮動式光電板引發水質疑慮，今有綠委要求，未來地方政府若不同意，就不應再核准水庫光電執照，經濟部長龔明鑫及農業部長陳駿季異口同聲「地方政府不同意就不會設置」。兩人推功無比輕巧，責任一眨眼都轉到台南市長黃偉哲頭上，但也害慘了黃，難道目前水庫光電板都是黃同意的？如果水質沒問題，為何兩個部長說停就停？

立法院經濟委員會今邀請農業部、經濟部等部會首長就「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建情形」進行報告，綠委陳亭妃質詢烏山頭水庫光電板爭議，指水庫有民生、國安的特殊重要性，若受汙染，鄉親和政府都難以承受，如果水庫光電板確實沒用化學藥劑卻被說有用，那就應提告；陳並要求相關部會宣示，未來無論曾文水庫、烏山頭水庫、白河水庫、南化水庫，只要地方政府不同意，就絕對不會核准任何光電執照。

龔明鑫馬上回應，針對民眾有疑慮的清洗方式，承諾會加強監督，地方政府若沒有核准浮動式光電案的開發，就不會允許；農業部長陳駿季也口徑一致表示，只要地方不同意，農業部也不會壓著對方同意。灌溉用水質部分，每年都有進行水質檢測，目前都沒有單位反映水質有問題，清潔劑成分含磷，使用的話絕對檢測得出來。

兩個部長的詢答讓綠委陳亭妃感到滿意，因為台南的水庫未來不會再有新增的光電板，她可以對鄉親有所交代。倒是光電板清洗到底有沒有使用清潔劑？兩個部長都沒說要不要提告，龔明鑫只說針對民眾有疑慮的清洗方式會加強監督。

但問題來了，一是，如果經濟部及農業部對水庫光電板的態度一向都是「只要地方政府不同意就不會核准」，那麼現有烏山頭水庫水面11.5公頃、佔水庫表面積的1.12%的光電板當初是怎麼來的？難道都是黃偉哲同意的？依照龔明鑫及陳駿季的說法，如今產生爭議，是不是都得由黃概括承受？和這兩個部無關？

二是，如果業者清洗光電板的方式沒問題，業者也於11日向警方報案，為什麼兩個部長對於這項政策可以說停就停，政府的信賴保護原則又在那裡？還是當初推動這項政策就欠缺周全配套？龔的說法很有意思，他表示會加強監督業者清洗光電板的方式，陳駿季也只談灌溉用水質，不提民生用水，但在水源保護區清洗光電板，不是一開始就要嚴格監督清洗方式嗎？

民進黨執政最擅長的就是遇事就推給地方，花蓮堰塞湖災變就是個近例，甚至連綠委邱議瑩都來蹭聲量。今天談到撤離計畫，中央前進協調所總協調官季連成指撤離計畫待花蓮縣政府核定，邱議瑩竟大言不慚說，撤離簡訊發布後，很多人不當一回事，「南部人就會注意，疏散撤離SOP可以請教高雄市，不用問到陳其邁市長，問我就好」。

要知道的是，地方需提出撤離計畫才能解除紅色警戒，這和撤離簡訊發布是兩件事，邱議瑩竟為了跩徐榛蔚一腳而當起專家起來，如果邱真的那麼厲害，怎不好好去守護選區美濃的良田？

龔明鑫及陳駿季異口同聲把烏山頭水庫光電板推給黃偉哲就收工，雖然台南市還是民進黨執政，但黃偉哲似已成強拏之末，龔明鑫及陳駿季毫不客氣踩著黃偉哲討好陳亭妃，不僅是中央執政無能，更反映政治的現實無情。

