民團提財劃法修法主張 盼公式出包金額用於全民社福
針對新版財劃法修法議題，台灣經濟民主連合今天說明其修法主張，包括新版財劃法公式出包導致未能分配的新台幣345億元統籌分配稅款，應用於全民社福，而財劃法的全盤修正，應由總統召開財政國是會議。
經民連今天在立法院召開記者會，公布其智庫的財劃法第1階段修法版本，主張因公式出包未能分配的345億餘元應用於全民社福，並在作業上與總預算分離，以追加預算處理。
經民連智庫召集人賴中強表示，經民連今天提出的修法版本，主要是處理公式出錯的345億元，至於後續該如何分配、財劃法的全盤修正，呼籲總統召開財政國是會議，廣邀中央、縣市、鄉鎮等3級政府的首長，以及財政主計官員與民意代表與各政黨、學者、專家、公民團體、青年與學生代表等共同會商。
賴中強說，希望全國各界會商形成多數意見，審慎研擬財劃法新版本，也要一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革等健全國家財政方案。
此外，針對在野立委推動公教年改修法，經民連主張，立法院與各級政府應積極推動救助型基礎年金的試辦，以及將來尋得穩定財源後正式上路，先達到全國老人有8000元的最低標，在此之前不應推動公教年改的再修正。
行政院9月與地方政府共商財劃法等議題，財政部長莊翠雲當時表示，財劃法計算公式分母錯誤，導致無法分配的345億元統籌分配稅款，中央不能移作他用，若不修法沒辦法解決，應通盤檢討。
