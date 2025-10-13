快訊

日本只適合玩？ 鄉民揭「台人不適合定居」3大殘酷現實

中央大學管理學院長遭控聘妻兼課、挪用千萬出國 校方：已立案調查

川普機上緊盯人質交換！以色列海灘現巨型標語 喜迎空軍一號畫面曝

民團提財劃法修法主張 盼公式出包金額用於全民社福

中央社／ 台北13日電

針對新版財劃法修法議題，台灣經濟民主連合今天說明其修法主張，包括新版財劃法公式出包導致未能分配的新台幣345億元統籌分配稅款，應用於全民社福，而財劃法的全盤修正，應由總統召開財政國是會議。

經民連今天在立法院召開記者會，公布其智庫的財劃法第1階段修法版本，主張因公式出包未能分配的345億餘元應用於全民社福，並在作業上與總預算分離，以追加預算處理。

經民連智庫召集人賴中強表示，經民連今天提出的修法版本，主要是處理公式出錯的345億元，至於後續該如何分配、財劃法的全盤修正，呼籲總統召開財政國是會議，廣邀中央、縣市、鄉鎮等3級政府的首長，以及財政主計官員與民意代表與各政黨、學者、專家、公民團體、青年與學生代表等共同會商。

賴中強說，希望全國各界會商形成多數意見，審慎研擬財劃法新版本，也要一併討論中央與地方經費分攤、稅制改革等健全國家財政方案。

此外，針對在野立委推動公教年改修法，經民連主張，立法院與各級政府應積極推動救助型基礎年金的試辦，以及將來尋得穩定財源後正式上路，先達到全國老人有8000元的最低標，在此之前不應推動公教年改的再修正。

行政院9月與地方政府共商財劃法等議題，財政部長莊翠雲當時表示，財劃法計算公式分母錯誤，導致無法分配的345億元統籌分配稅款，中央不能移作他用，若不修法沒辦法解決，應通盤檢討。

財劃法 修法 財政

延伸閱讀

食安事件無力稽查 立委要求擴編人力

批賴政府刪地方補助「賴皮」惡搞百姓 國民黨團緊急修財劃法

不等行政院！南部綠委自提財劃法修正 盼改善重北輕南

議會曾提普發現金 黃偉哲允研議…台南市府今給這個「答案」

相關新聞

王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

近期有網友將民進黨立委王世堅的金句，改編成歌曲「沒出息」爆紅。最近也有人將王世堅質詢前市長柯文哲送龍袍的影片放上網，意外...

【重磅快評】龔明鑫及陳駿季輕巧踩著黃偉哲討好陳亭妃

烏山頭水庫浮動式光電板引發水質疑慮，今有綠委要求，未來地方政府若不同意，就不應再核准水庫光電執照，經濟部長龔明鑫及農業部...

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍疑雲，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，黃國昌兩度擔任立委，必須依法申報政治獻金，然...

全國首次！徵召備役替代役男到光復鄉 有人錯愕直呼「太臨時」

花蓮光復災後重建之路漫漫，縣府緊急召集240名替代役備役役男投入，今天第一梯次報到96人，陸續到光復車站、糖廠、公所等地...

卓榮泰提四大願景：部部文化部、季季觀光季、人人體育人、處處客家親

2025全球客家文化會議今天於圓山大飯店舉行，行政院長卓榮泰出席開幕典禮時表示，未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、...

影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權

民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，媒體有很多事情毫無證據就編故事，連載很多禮拜，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。