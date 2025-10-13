王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

近期有網友將民進黨立委王世堅的金句，改編成歌曲「沒出息」爆紅。最近也有人將王世堅質詢前市長柯文哲送龍袍的影片放上網，意外也讓當時坐隔壁的同黨議員顏若芳暴紅，顏今還原當時，直言當天她意外坐到「搖滾區」堅哥旁，但真的太好笑，憋笑到差點內傷。

高嘉瑜也說，質詢本該匆匆容容迎刃有餘，現在變成匆匆忙忙連滾帶爬，王世堅真的太厲害、太有梗，史上第一人，韓國瑜也是被質詢之後，去選高雄市長被大家注意，現在蔣萬安監督後，氣勢就有差了，感覺就不對。

王世堅當年2018年質詢柯文哲的影片也被放上網熱議，由於當時影片也拍到同黨議員顏若芳在隔壁笑到不行，就有網友貼文說，「顏若芳議座～世堅哥用生命在質詢，妳坐在搖滾區第一排笑成這樣，對得起世堅的聲嘶力竭嗎？」

顏若芳今天接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，兩人也聊到當年在議會與王世堅同質詢「真的很好笑」，因為每一次看到王世堅，都很期待他有什麼梗。」

顏若芳也還原當天她爆笑的過程，顏說，那一天的質詢是2018年，剛好當天晚上是中山大同初選，當天她質詢完原本想要回去選區，原本站起來想往後走，但看到王世堅休息時間拿出龍袍整理，還在梳理帽子辮子，知道王世堅要送柯文哲龍袍禮物，才留下來聽王質詢。

顏若芳說，最近超多人跟她說，竟然當天可以坐到搖滾區、海景第一排。她說，其實當天議會整場大家都在爆笑，但因為她坐非常近，不能大笑、只能憋笑，直言「那真的很痛苦、會內傷」，尤其大家現在看到的影片，是只有抓王世堅的聲音，其實當天旁邊所有議員當場都笑翻了。

高嘉瑜也說，王世堅最厲害的是，被罵的人也會很開心，好像也沒有很生氣，但都笑到不行。顏認同表示，王不會用粗俗的字眼罵人，不會用罵祖宗十八代的言語，都是用金句，甚至出口成章，真的很厲害，太強了。 民進黨立委當選人王世堅先前在議會，送過前市長柯文哲一套龍袍、龍帽給柯文哲，諷刺地說要幫柯文哲黃袍加身。(本報資料照片)

