快訊

哈瑪斯終於放人質！但又緊急召回武裝人員「壓制內亂」

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名「突破僵局」：獎金落入口袋

輝達北士科總部案僵持不下 市場估「60至70億」分手費這樣算出來的

王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
顏若芳今天接受高嘉瑜網路節目專訪。引用自「新聞給問嗎」網路節目直播
顏若芳今天接受高嘉瑜網路節目專訪。引用自「新聞給問嗎」網路節目直播

近期有網友將民進黨立委王世堅的金句，改編成歌曲「沒出息」爆紅。最近也有人將王世堅質詢前市長柯文哲送龍袍的影片放上網，意外也讓當時坐隔壁的同黨議員顏若芳暴紅，顏今還原當時，直言當天她意外坐到「搖滾區」堅哥旁，但真的太好笑，憋笑到差點內傷。

高嘉瑜也說，質詢本該匆匆容容迎刃有餘，現在變成匆匆忙忙連滾帶爬，王世堅真的太厲害、太有梗，史上第一人，韓國瑜也是被質詢之後，去選高雄市長被大家注意，現在蔣萬安監督後，氣勢就有差了，感覺就不對。

王世堅當年2018年質詢柯文哲的影片也被放上網熱議，由於當時影片也拍到同黨議員顏若芳在隔壁笑到不行，就有網友貼文說，「顏若芳議座～世堅哥用生命在質詢，妳坐在搖滾區第一排笑成這樣，對得起世堅的聲嘶力竭嗎？」

顏若芳今天接受前立委高嘉瑜網路節目專訪，兩人也聊到當年在議會與王世堅同質詢「真的很好笑」，因為每一次看到王世堅，都很期待他有什麼梗。」

顏若芳也還原當天她爆笑的過程，顏說，那一天的質詢是2018年，剛好當天晚上是中山大同初選，當天她質詢完原本想要回去選區，原本站起來想往後走，但看到王世堅休息時間拿出龍袍整理，還在梳理帽子辮子，知道王世堅要送柯文哲龍袍禮物，才留下來聽王質詢。

顏若芳說，最近超多人跟她說，竟然當天可以坐到搖滾區、海景第一排。她說，其實當天議會整場大家都在爆笑，但因為她坐非常近，不能大笑、只能憋笑，直言「那真的很痛苦、會內傷」，尤其大家現在看到的影片，是只有抓王世堅的聲音，其實當天旁邊所有議員當場都笑翻了。

高嘉瑜也說，王世堅最厲害的是，被罵的人也會很開心，好像也沒有很生氣，但都笑到不行。顏認同表示，王不會用粗俗的字眼罵人，不會用罵祖宗十八代的言語，都是用金句，甚至出口成章，真的很厲害，太強了。

民進黨立委當選人王世堅先前在議會，送過前市長柯文哲一套龍袍、龍帽給柯文哲，諷刺地說要幫柯文哲黃袍加身。(本報資料照片)
民進黨立委當選人王世堅先前在議會，送過前市長柯文哲一套龍袍、龍帽給柯文哲，諷刺地說要幫柯文哲黃袍加身。(本報資料照片)

王世堅 顏若芳 影片

延伸閱讀

賴銘偉演唱「沒出息」意外撞臉王世堅　網笑：這cosplay太強

小禎超美合體佩甄頒獎！嗨唱王世堅迷因曲 突大動作澄清1謠言：與我無關

王世堅「沒出息」神曲反攻大陸 網讚：台灣之光、民進黨難得清流

王世堅「沒出息」神曲兩岸爆紅 學者：情感滲透取代政治辯證

相關新聞

王世堅送龍袍「她」憋笑爆紅 顏若芳還原：搖滾區會內傷

近期有網友將民進黨立委王世堅的金句，改編成歌曲「沒出息」爆紅。最近也有人將王世堅質詢前市長柯文哲送龍袍的影片放上網，意外...

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍疑雲，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，黃國昌兩度擔任立委，必須依法申報政治獻金，然...

全國首次！徵召備役替代役男到光復鄉 有人錯愕直呼「太臨時」

花蓮光復災後重建之路漫漫，縣府緊急召集240名替代役備役役男投入，今天第一梯次報到96人，陸續到光復車站、糖廠、公所等地...

卓榮泰提四大願景：部部文化部、季季觀光季、人人體育人、處處客家親

2025全球客家文化會議今天於圓山大飯店舉行，行政院長卓榮泰出席開幕典禮時表示，未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、...

影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權

民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，媒體有很多事情毫無證據就編故事，連載很多禮拜，...

共諜陸劇《沉默的榮耀》熱播 是統戰或打臉轉型正義？

一齣以1949年到1950年間「吳石共諜案」為背景的陸劇「沉默的榮耀」，正在大陸熱播。由於改編自史實，且劇中人物都是「實名」，一經播出，就引發熱烈討論。不過，外界可能不知道，劇中幾個被中共視為英雄的人物，也列名台灣「景美人權紀念園區」的人權紀念碑上。如此矛盾，讓台灣這幾年力推的「轉型正義」價值，顯得荒謬至極。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。