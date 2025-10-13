快訊

民進黨團追黃國昌「狗仔頭」偷拍金流 將要求監院調查

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）及立委伍麗華（左）今天舉行記者會，呼籲監察院應調查民眾黨主席黃國昌指揮狗仔偷拍的資金來源。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立院黨團幹事長鍾佳濱（中）、書記長陳培瑜（右）及立委伍麗華（左）今天舉行記者會，呼籲監察院應調查民眾黨主席黃國昌指揮狗仔偷拍的資金來源。記者潘俊宏／攝影

民眾黨主席黃國昌近日捲入跟監偷拍疑雲，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，黃國昌兩度擔任立委，必須依法申報政治獻金，然而過去始終避談相關金流，推測政治獻金用途涉嫌違法，民進黨團將要求監察院盡速加以釐清，當中是否有違反相關法令等狀況。

民進黨立法院黨團上午舉行「狗仔資金誰買單？監察院應查黃國昌狗仔金流與政治獻金關聯」記者會。鍾佳濱指出，黃國昌兩度擔任立委，必須依法申報政治獻金，自從媒體揭露狗仔偷拍事件，當事人始終避談相關金流流向，甚至傳出偷拍資金來自金主贊助，黃國昌也強調沒有掏出半毛錢。

鍾佳濱直言，黃國昌與狗仔集團之間金流不明，推測其政治獻金用途涉嫌違法，「政治獻金用於狗仔偷拍，絕對是違法」。此外，2024年總統選舉期間，民眾黨前主席柯文哲收受政治獻金，後來被發現涉及不法遭檢調偵辦，黃國昌事後也多次以此為由，針對相關預算進行濫刑報復。

鍾佳濱說，為了柯文哲涉及的司法案件，民眾黨多次進行圍事等行為，黃國昌涉及指使狗仔偷拍，針對相關金流的使用情況，民進黨團將要求監察院盡速加以釐清，當中是否有違法政治獻金法及相關法令規定。

此外，鏡報今天再度報導，2024年總統選選期間，國民黨立委王鴻薇指控現任總統府秘書長潘孟安接受富商「供養」，而該爆料照片就是出自黃國昌指揮的狗仔隊，實際目的是搜集賴清德總統的選情不利資料，「狗仔團監控潘孟安逾半年，最終變為政媒大醜聞。」

民進黨團書記長陳培瑜表示，如果這件事情屬實，時任民眾黨總統候選人柯文哲是否知情，黃國昌黃國昌長年以揭弊之名行政治鬥爭之實，如今相關報導再次落實此項指控，希望黃國昌跟柯文哲出面說明清楚。

