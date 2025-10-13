全國首次！徵召備役替代役男到光復鄉 有人錯愕直呼「太臨時」

花蓮光復災後重建之路漫漫，縣府緊急召集240名替代役備役役男投入，今天第一梯次報到96人，陸續到光復車站、糖廠、公所等地服務。不少人本想回來幫忙，礙於外地工作、工時安排不易，剛好趁著召集返鄉，但有人直呼太臨時，錯愕、心情落差大有人在。

花蓮縣府表示，經內政部核准，依據會議決議啟動「替代役備役役男勤務召集」機制，共召集240名替代役備役役男，投入災後重建行列；對象為縣內19歲至36歲除役前的各役別替代役備役役男，分兩梯次各120人，每梯次服勤5日，第一梯次是今起至10月17日、第二梯次為20日至24日。

第一梯次今日上午8時瑞穗車站後站報到，現場準備雨鞋等相關裝備。原定召集120人，其中22人申請免召，除了5名光復鄉災民、1位已在災區救災，其餘因素最多者是出國工作、留學、旅行，其次是教師、身體不適等。

「心情滿差的，本來就有事情，很臨時」，一名30歲備役役男平時在台中從事驗光師工作，3個月回花蓮一次，中秋連假才回來過，今天又因勤務召集回來，公司同事也只能配合自己調假。他認為救災可以，但不要那麼臨時，10天前收到。

一名31歲備役役男是在桃園工作的工程師，憶及中秋連假當周四下午接到電話，當下「有點錯愕、太臨時」，單因已有安排出國行程，還好是昨天返台，晚上就先回花蓮，「能趕上還是會來，能盡一份力也好。」

從事室內設計的27歲備役役男說，一年回花蓮3次，本來有想要幫忙，但在台中工作不太有機會，而中秋節剛回來，也因有事沒機會去救災，這次收到召集就來幫忙。一位23歲備役役男在羅東餐飲業擔任主管職，原本就想要回來救災，礙於職務代理不容易而無法，這次剛有機會幫忙，家人聽到時反映「就去啊，注意安全。」

花蓮縣政府民政處代理處長李葳表示，這是全國有史以來第一次替代役勤務召集，有些弟兄內心曾有當志工的想法，今天是凝聚各位的愛心，繼續接下來災後復原工作。

李葳提及4處工作重點，一是作為指揮中心的光復糖廠，往日的觀光景點因各類重機具、國軍官兵進駐等救災工作，環境大受影響、變得髒亂，會安排60人清潔；行政中心光復鄉公所算是著災區，一樓全是空的，會安排20人清潔和排水溝清淤；也因大量志工湧入光復車站，需要麻煩10人清潔與垃圾分類。

李葳說，災後已經第3周，災民還是得靠公部門、志工發放便當，如何讓他們及早恢復生活是此次非常重要的工作，8名備役役男負責便當發放、物資支援、機動組等任務，也會協助縣府和中央單位配發家電。 花蓮縣召集替代役備役役男投入光復災後復原，今日工作包含排水溝清淤、垃圾分類等環境整理圖／內政部替代役訓練及管理中心提供 花蓮縣近百位替代役備役役男今在光復糖廠、光復車站、光復鄉公所等地災後復原。圖／內政部替代役訓練及管理中心提供 花蓮縣府經內政部核准，緊急召集240名替代役備役役男，投入災後重建行列，第一梯次今天報到。記者林佳彣／攝影 花蓮縣召集替代役備役役男投入光復災後復原，今日工作包含排水溝清淤、垃圾分類等環境整理。圖／內政部替代役訓練及管理中心提供 花蓮光復災後重建之路漫漫，縣府緊急召集240名替代役備役役男投入，今天第一梯次報到。記者林佳彣／攝影 花蓮縣府緊急召集替代役備役役男，為光復災後復原。記者林佳彣／攝影

