卓榮泰提四大願景：部部文化部、季季觀光季、人人體育人、處處客家親

2025全球客家文化會議今天於圓山大飯店舉行，行政院長卓榮泰出席開幕典禮時表示，未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、季季都是觀光季、人人都是體育人、處處都有客家親」。

卓榮泰表示，希望台灣是一個有文化有文明的國家，因此要把文化的力量深植在所有的政府施政當中，所以「部部都是文化部」。因應美國關稅新時代的來臨，總統希望新的年度大力推展觀光產業擴大內需，所以要「季季都是觀光季」。如今推出了新成立的體育部，希望「人人都是體育人」。然後今天來到客家文化會議，他也期待「處處都有客家親」。

