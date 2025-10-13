影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權

一齣以1949年到1950年間「吳石共諜案」為背景的陸劇「沉默的榮耀」，正在大陸熱播。由於改編自史實，且劇中人物都是「實名」，一經播出，就引發熱烈討論。不過，外界可能不知道，劇中幾個被中共視為英雄的人物，也列名台灣「景美人權紀念園區」的人權紀念碑上。如此矛盾，讓台灣這幾年力推的「轉型正義」價值，顯得荒謬至極。

2025-10-13 11:24