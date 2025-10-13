快訊

影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，只對弊案違法濫權的調查有興趣，對事不對人，至於其他風花雪月的事沒興趣。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，媒體有很多事情毫無證據就編故事，連載很多禮拜，我被迫對此回應感到很疲憊，我在調查許多弊案時都是對事不對人，其他風花雪月毫無興趣。

黃國昌表示，當初真正做政治偵防的，是蔡英文與賴清德在總統初選時，賴清德跑去台南立委台北辦公室的時候，某週刊還派人跟監，潛入民宅樓梯偷拍，那才是政治偵防，我有興趣調查的都是弊案，對事不對人，至於其他風花雪月通通沒有興趣，針對潘孟安的事情，不論聯合再生或是屏東的光電弊案，我只針對違法濫權的事有興趣，現在反而將許多風花雪月的事情往我頭上到，簡直莫名其妙，現在是媒體愛怎麼寫故事就怎麼寫故事嗎？

民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，只對弊案違法濫權的調查有興趣，對事不對人，至於其他風花雪月的事沒興趣。記者潘俊宏／攝影
黃國昌 弊案 賴清德

