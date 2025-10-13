聽新聞
0:00 / 0:00
影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權
民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，媒體有很多事情毫無證據就編故事，連載很多禮拜，我被迫對此回應感到很疲憊，我在調查許多弊案時都是對事不對人，其他風花雪月毫無興趣。
黃國昌表示，當初真正做政治偵防的，是蔡英文與賴清德在總統初選時，賴清德跑去台南立委台北辦公室的時候，某週刊還派人跟監，潛入民宅樓梯偷拍，那才是政治偵防，我有興趣調查的都是弊案，對事不對人，至於其他風花雪月通通沒有興趣，針對潘孟安的事情，不論聯合再生或是屏東的光電弊案，我只針對違法濫權的事有興趣，現在反而將許多風花雪月的事情往我頭上到，簡直莫名其妙，現在是媒體愛怎麼寫故事就怎麼寫故事嗎？
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言