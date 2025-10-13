快訊

遭控藉勢索賄明碼標價 王鴻薇助理駁：子虛烏有將提告

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭／台北即時報導
青年監督聯盟上午舉行「臭不可聞！獨家揭露王鴻薇助理藉勢藉端索賄藥商！」記者會，指控國民黨立委王鴻薇張姓助理涉犯貪汙治罪條例。記者林銘翰／攝影
青年監督聯盟上午舉行「臭不可聞！獨家揭露王鴻薇助理藉勢藉端索賄藥商！」記者會，指控國民黨立委王鴻薇張姓助理涉犯貪汙治罪條例。記者林銘翰／攝影

媒體人馬郁雯等人今天指控國民黨立委王鴻薇的張姓國會助理，以「假提案真索賄」方式向藥品進口公司索取公關費、顧問費等230萬元；王鴻薇稍早發聲明回擊，從未針對藥品提案，也不容許辦公室有索賄行為，為釐清資訊已先讓張姓助理停職接受調查；張姓助理則說，相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽將提告。

馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰上午舉行「臭不可聞！獨家揭露王鴻薇助理藉勢藉端索賄藥商！」記者會，指控張姓助理涉利用立委助理職權藉勢藉端向藥商索賄，去年5月張找來登記資本額僅有10萬元的行銷公司合作，向「台灣安進藥品有限公司」提案，企劃內容涉及立委職權，包括舉行公聽會與記者會、溝通立法委員，甚至承諾納入立法院委員會臨時提案，企圖索取公關費顧問費等230萬元，其中記者會與公聽會更是明碼標價「一場10萬元」。

馬郁雯等人質疑，無論是張某透過國會助理身分「假提案企圖索賄」，還是背後由老闆王鴻薇授意索賄等行為，「無論是哪一個，都已經觸法。」

王鴻薇辦公室發聲明表示，馬郁雯等人為了爭取參選市議員，用「影射」方式含沙射影抹黑，王鴻薇本人從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有。且辦公室絕不容許她自己或助理做出索賄的違法行為，為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。張姓助理也將對記者會三人提告，相關指控請提出指控人士或團體必須承擔相應的法律責任。

張姓助理也說，整場記者會就是馬郁雯等人為了個人政治選舉，殃及無辜惡劣手段。尤其指控他涉嫌向企業索賄皆非事實，他在行銷公司無任何職位、也無任何親屬任職，更無代表該公司到藥品進口公司提案，出示相關事證僅為該公司提案簡報，甚至沒有他的名字，相關指控皆為子虛烏有，他非公眾人物，僅為基層政治工作者，為捍衛個人名譽，將提告，絕不寬貸。

馬郁雯 記者會 王鴻薇

相關新聞

卓榮泰提四大願景：部部文化部、季季觀光季、人人體育人、處處客家親

2025全球客家文化會議今天於圓山大飯店舉行，行政院長卓榮泰出席開幕典禮時表示，未來政府工作的重點將是「部部都是文化部、...

影／調查弊案對事不對人 黃國昌：只針對違法濫權

民眾黨主席黃國昌遭媒體爆發養狗仔跟監事件持續發酵，黃國昌今天回應媒體表示，媒體有很多事情毫無證據就編故事，連載很多禮拜，...

共諜陸劇《沉默的榮耀》熱播 是統戰或打臉轉型正義？

一齣以1949年到1950年間「吳石共諜案」為背景的陸劇「沉默的榮耀」，正在大陸熱播。由於改編自史實，且劇中人物都是「實名」，一經播出，就引發熱烈討論。不過，外界可能不知道，劇中幾個被中共視為英雄的人物，也列名台灣「景美人權紀念園區」的人權紀念碑上。如此矛盾，讓台灣這幾年力推的「轉型正義」價值，顯得荒謬至極。

遭控藉勢索賄明碼標價 王鴻薇助理駁：子虛烏有將提告

媒體人馬郁雯等人今天指控國民黨立委王鴻薇的張姓國會助理，以「假提案真索賄」方式向藥品進口公司索取公關費、顧問費等230萬...

「某政黨」重啟選舉步調？ 謝國樑深夜發文：拒絕基隆成政黨選戰沙場

「難道選舉又要來了嗎？」基隆市長謝國樑12日晚在臉書大動作提出四項澄清，指「某政黨」才休息不到2個月，又要再重啟選舉步調。基...

財劃新法 朝野攻防再起

財劃新法因公式錯誤引發爭議，立法院朝野攻防再起，國民黨團近期提出防止中央濫砍補助版本，也有立委提案修正離島分配公式，藍營...

