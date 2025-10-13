遭控藉勢索賄明碼標價 王鴻薇助理駁：子虛烏有將提告

媒體人馬郁雯等人今天指控國民黨立委王鴻薇的張姓國會助理，以「假提案真索賄」方式向藥品進口公司索取公關費、顧問費等230萬元；王鴻薇稍早發聲明回擊，從未針對藥品提案，也不容許辦公室有索賄行為，為釐清資訊已先讓張姓助理停職接受調查；張姓助理則說，相關指控皆為子虛烏有，為捍衛個人名譽將提告。

馬郁雯與青年監督聯盟發起人陳又新、執行長許譽騰上午舉行「臭不可聞！獨家揭露王鴻薇助理藉勢藉端索賄藥商！」記者會，指控張姓助理涉利用立委助理職權藉勢藉端向藥商索賄，去年5月張找來登記資本額僅有10萬元的行銷公司合作，向「台灣安進藥品有限公司」提案，企劃內容涉及立委職權，包括舉行公聽會與記者會、溝通立法委員，甚至承諾納入立法院委員會臨時提案，企圖索取公關費顧問費等230萬元，其中記者會與公聽會更是明碼標價「一場10萬元」。

馬郁雯等人質疑，無論是張某透過國會助理身分「假提案企圖索賄」，還是背後由老闆王鴻薇授意索賄等行為，「無論是哪一個，都已經觸法。」

王鴻薇辦公室發聲明表示，馬郁雯等人為了爭取參選市議員，用「影射」方式含沙射影抹黑，王鴻薇本人從未針對藥品提案，召開記者會或公聽會，證明指涉本人全為子虛烏有。且辦公室絕不容許她自己或助理做出索賄的違法行為，為釐清相關資訊，張姓助理即刻起先行停職並接受行政調查。張姓助理也將對記者會三人提告，相關指控請提出指控人士或團體必須承擔相應的法律責任。

張姓助理也說，整場記者會就是馬郁雯等人為了個人政治選舉，殃及無辜惡劣手段。尤其指控他涉嫌向企業索賄皆非事實，他在行銷公司無任何職位、也無任何親屬任職，更無代表該公司到藥品進口公司提案，出示相關事證僅為該公司提案簡報，甚至沒有他的名字，相關指控皆為子虛烏有，他非公眾人物，僅為基層政治工作者，為捍衛個人名譽，將提告，絕不寬貸。

