財劃新法 朝野攻防再起

聯合報／ 記者黃婉婷李成蔭／台北報導

財劃新法因公式錯誤引發爭議，立法院朝野攻防再起，國民黨團近期提出防止中央濫砍補助版本，也有立委提案修正離島分配公式，藍營將加速審議；民進黨方面，因行政院尚未提出院版修正草案，有南部立委率先提出修法草案，調整統籌分配公式，並補助承受環境汙染的縣市。

行政院發言人李慧芝昨表示，財政部及主計總處持續彙整各方意見，包括立委所提的相關建議，以及九月行政院長卓榮泰與地方首長討論相關議題時，許多首長也提出權重指標分配不公平的問題，相關建議都會納入考量，並適時與地方政府討論。

防中央砍補助，國民黨團日前提案修法，規定「中央政府一一四年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於一一三年八月卅日核列一一四年度一般性補助款之金額」，也規範「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」，該案已於立法院會逕付二讀，藍列為優先法案。

民進黨方面，行政院目前未提出財劃法再修正的院版草案，近期已有民進黨立委率先提案，聚焦統籌分配公式與國稅劃分，並刪除一般補助款「金額不得少於前一年」限制，授權施行日期由行政院定之，現已排入明天立法院會報告事項。

郭國文等人的版本，針對統籌分配稅款分配有三層指標，四十％用於補足地方財政缺口、依土地面積和人口及產業類別等分配，廿％用於環境負載與汙染改善獎勵；賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘、伍麗華等民進黨立委的版本則主張恢復修法前架構，新增「可供分配款項三％」給年度排碳量最高縣市，以供地方政府為發展國家經濟、承受排碳之環境負擔。

行政院 民進黨 國民黨 財劃法

