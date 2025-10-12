「某政黨」重啟選舉步調？ 謝國樑深夜發文：拒絕基隆成政黨選戰沙場

「難道選舉又要來了嗎？」基隆市長謝國樑今晚在臉書大動作提出四項澄清，指「某政黨」才休息不到2個月，又要再重啟選舉步調。基隆面對不斷不停的選戰，不能好好休養生息，好好建設發展，真的是辛苦大家了。

謝國樑說，在雙十連假即將結束的夜晚，心中特別有感，從2022年開始，包括市長選舉、立委選舉、市長罷免案、立委罷免案等，基隆幾乎年年都在選舉。7月26日、8月23日大罷免落幕到現在，其實也不到2個月，但這一陣子開始有許多事情的發生。

謝國樑表示，從總歲入原本增加70幾億，到最後反而少了20幾億，來回差了近100多億，到不實攻擊他的休假及出國次數，及捏造「市長不在、公文延宕」，然後今天又說新市政大樓都更案會是京華城翻版。讓人不禁感覺，選舉步調已經快到了。他要做以下澄清：

第一，新版財劃法，原本以為基隆市的統籌分配款增加73億元，結果中央政府隨後又刪減一般性補助款，計畫性補助款也存在不確定性，一來一回，反而減少20幾億元，導致在編列115年總預算時，遭遇極大的困難，許多市政建設必須喊卡，中央的決策、地方來承擔。

第二，提到「休假問題」，今年7至9月，他趁著議會休會的空檔，及孩子暑假期間，帶家人出國旅行共3次，連同公務出訪韓國一次7到9月共出國4次。請假程序一切都依規定辦理，也沒有超過年度假期規定。然而，卻有外界刻意混淆說他休假出國6次，根本是不實說法。

第三，「因休假而公文延宕導致會議延後」，這也不是事實，市府都發處9月16日接到議會的開會通知單，清楚載明訂9月30日召開會議，從頭到尾根本沒有因市長不在改為9月30日的情況，9月26日根本是憑空冒出，只為營造他導致公文延宕的輿論。公文流程皆有代行制度，一切依制度行事。而且議會針對都發處發的開會通知單根本不會送到市長辦公室。何來市長不在、公文延宕、致會議延後的因果關係？這種操作，只能說，難道選舉又來了嗎？

第四，針對「新市政大樓公辦都更案」，新市政大樓比照台北雙子星大樓計劃成立廉政平台，邀集檢廉調等單位共同參與，該平台機制的公平、公正、公開，一定會為市府、市民來嚴格把關該都更案。

謝國樑懇請市民堅定立場，用正確的態度，拒絕基隆成為兵疲馬憊的政黨選戰沙場。

