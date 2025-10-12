聯合再生違法裝設中國通訊製品 黃國昌再爆反告國防部忝不知恥

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己過去不斷追蹤綠能貪腐弊案，其中聯合再生就是最典型的惡例，國發基金投資迄後虧損187.49億元，根本就是把納稅錢投到無底洞，而就在被揭露使用中國製品後，如今竟然還反過來對國防部提告，簡直忝不知恥。

黃國昌晚間在臉書發文指出，過去幾年在民進黨的主政之下，他不斷追蹤綠能貪腐弊案的官商勾結，其中聯合再生正是最典型的惡例，在2019年國發基金投資以前，早就已經虧損高達110.4億元，爾後做了一堆畫大餅的評估，事後印證根本虛偽不實。

黃國昌說，2019年國發基金投資聯合再生，如今虧損更是高達187.49億元，根本就是把人民的納稅錢投到無底洞裡，然而號稱「綠能國家隊」的聯合再生，竟然違法在軍事要塞裝光電板「使用中國通訊製品」，如此荒腔走板的弊案被揭露以後，國防部也不得不終止契約，沒想到聯合再生竟然反過來對國防部提告，簡直忝不知恥。

黃國昌表示，2020年前總統蔡英文競選連任，聯合再生董事長洪傳獻擔任全國綠能產業後援會總會長，同時又與綠營綠營權貴交情匪淺，甚至還浪擲數千萬成立屏東辦公室，只為幫屏東縣前縣長潘碰安酬庸退休官員。

黃國昌說，民進黨政府什麼時候要處理聯合再生，考驗宣示持續推動綠能除弊工作、強調不分黨派絕不寬貸的賴清德總統，「還是說因為涉及自家兄弟，又將無疾而終？」

