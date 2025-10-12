快訊

未來1周仍高溫炎熱 周末另波東北季風增強「低溫下跌至20度」

聯合再生違法裝設中國通訊製品 黃國昌再爆反告國防部忝不知恥

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
聯合再生能源董事長洪傳獻。圖／本報資料照片
聯合再生能源董事長洪傳獻。圖／本報資料照片

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己過去不斷追蹤綠能貪腐弊案，其中聯合再生就是最典型的惡例，國發基金投資迄後虧損187.49億元，根本就是把納稅錢投到無底洞，而就在被揭露使用中國製品後，如今竟然還反過來對國防部提告，簡直忝不知恥。

黃國昌晚間在臉書發文指出，過去幾年在民進黨的主政之下，他不斷追蹤綠能貪腐弊案的官商勾結，其中聯合再生正是最典型的惡例，在2019年國發基金投資以前，早就已經虧損高達110.4億元，爾後做了一堆畫大餅的評估，事後印證根本虛偽不實。

黃國昌說，2019年國發基金投資聯合再生，如今虧損更是高達187.49億元，根本就是把人民的納稅錢投到無底洞裡，然而號稱「綠能國家隊」的聯合再生，竟然違法在軍事要塞裝光電板「使用中國通訊製品」，如此荒腔走板的弊案被揭露以後，國防部也不得不終止契約，沒想到聯合再生竟然反過來對國防部提告，簡直忝不知恥。

黃國昌表示，2020年前總統蔡英文競選連任，聯合再生董事長洪傳獻擔任全國綠能產業後援會總會長，同時又與綠營綠營權貴交情匪淺，甚至還浪擲數千萬成立屏東辦公室，只為幫屏東縣前縣長潘碰安酬庸退休官員。

黃國昌說，民進黨政府什麼時候要處理聯合再生，考驗宣示持續推動綠能除弊工作、強調不分黨派絕不寬貸的賴清德總統，「還是說因為涉及自家兄弟，又將無疾而終？」

國防部 黃國昌 弊案

延伸閱讀

黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

轟過去一年撕裂台灣 黃國昌：賴總統應有具體作為弭平傷痕

郝龍斌拋2026組「聯合提名委員會」 黃國昌：虛心聆聽納入思考

郝龍斌拋2026在野組「聯合提名委員會」 黃國昌：保持開放態度

相關新聞

聯合再生違法裝設中國通訊製品 黃國昌再爆反告國防部忝不知恥

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，自己過去不斷追蹤綠能貪腐弊案，其中聯合再生就是最典型的惡例，國發基金投資迄後虧損187...

批賴政府刪地方補助「賴皮」惡搞百姓 國民黨團緊急修財劃法

財劃法修法話題持續引發討論，國民黨立法院黨團批評，行政院剋扣今年度地方政府一般性補助款，嚴重影響地方政府運作，因此已提案...

重大災情不斷...立院法制局建議淹水逾50公分免徵房屋稅1年

花蓮及南部地區今年發生颱風豪雨重大災情，立法院已三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，啟動對住宅淹水達...

不等行政院！南部綠委自提財劃法修正 盼改善重北輕南

財劃新法因公式分配爭議頻傳，由於行政院尚未院版草案前，民進黨立委郭國文、賴瑞隆近日率先提出修法，草案聚焦統籌分配公式與稅...

王世堅神曲現象 靠抖音「反攻大陸」不無可能？

「王世堅綠了一輩子，現在卻紅遍大陸」！當前的大陸已有幾億的點擊率，每天早上一起來就聽到各種王世堅版本的「沒出息」。王世堅說他嘆為觀止，他要驚嘆的還有網路平台無遠弗屆的影響力，與兩岸相同文化成就如此的默契。

縣市長初選「南綠內戰化」 綠憂2026蝴蝶效應蔓延全台

民進黨在南部向來票倉穩固，但隨著台南市長初選「憲妃之爭」升溫，黨內派系矛盾浮上檯面，民進黨立委陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，若還有變數，「台南人會怎麼看？」民進黨南市黨部立刻發聲明回擊，不僅是一場區域之爭，更可能引發民進黨內的連鎖震盪。多場隔空交火，讓綠營內部憂心「南綠內戰化」，恐成2026年地方選舉的蝴蝶效應。 民進黨初選的這場內戰，同時也考驗身兼民進黨主席的賴清德總統中央領導權威，綠營基層也在觀望，賴清德會挺自家子弟兵，還是順應民調。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。