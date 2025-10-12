批賴政府刪地方補助「賴皮」惡搞百姓 國民黨團緊急修財劃法

財劃法修法話題持續引發討論，國民黨立法院黨團批評，行政院剋扣今年度地方政府一般性補助款，嚴重影響地方政府運作，因此已提案修財劃法，除明確規定114年度一般性補助款不得少於去年8月30日核列114年度一般性補助款之金額，也明文入法計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

國民黨團指出，114年中央政府總預算案審查決議，要求行政院自行刪除636億元，本意是希望卓內閣盤點浪費、刪除冗費，但行政院卻把立法院的善意轉為政治惡鬥的工具，將原法定義務支出的地方政府一般性補助款刪減，幅度達25%，嚴重影響地方政府日常運作。

國民黨團表示，上述幾筆經費原皆用於支應教育、社福、基礎建設、人事費及財政平衡，而行政院的違法亂紀，不僅造成地方施政受阻，更波及計劃型補助款的撥付，例如中央請客、地方執行的政策，班班有冷氣的電費，各縣市都必須依賴中央給予的補助款，才能不讓政策停擺。

國民黨團提到，賴清德總統在擔任台南市長時曾說「不修財劃法就是中央想集權、集錢」，現在賴總統當了總統，卻是「只想集權又集錢」。國民黨團為導正民進黨政府違法亂紀的惡劣行徑，緊急提案修正「財政收支劃分法」，明確規定「中央政府114年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於113年8月30日核列114年度一般性補助款之金額。」另更明文入法，「計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。就是不能讓中央政府繼續違法亂紀，恣意妄為。

國民黨團說明，該修正草案已在上會期8月29日於院會逕付二讀，黨團同時將該案列為本會最重要的優先法案，將在院會以最快的速度審議，以杜絕行政院繼續剋扣地方政府的一般性補助款及計劃型補助款，大搞政治惡鬥，影響地方民眾社福補助的發放。行政院這種只顧政治惡鬥違法、亂紀的作為，國民黨團絕不姑息。

商品推薦