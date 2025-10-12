重大災情不斷...立院法制局建議淹水逾50公分免徵房屋稅1年
花蓮及南部地區今年發生颱風豪雨重大災情，立法院已三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，啟動對住宅淹水達50公分以上發放復原補助款及救助措施，近期也出現房屋稅減免法制化的呼聲，立法院法制局建議啟動房屋稅條例修法，給予受災戶免徵房屋稅1年。
根據經濟部訂定「水災災害救助種類及標準」，實際住屋因為水災淹水達50公分以上，由地方政府向每戶發5000至2萬元補助金，然而針對房屋稅減免實務作法，由於屬於地方稅款範疇，出現各縣市一國兩制，中央政府並未制定一致性規範，引發外界質疑影響租稅公平原則。
立法院法制局近日提出報告，因應丹娜絲颱風及後續豪雨造成重大災情，立法院在今年8月15日三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，明定農業設施、電信系統及有線廣播電視系統等10項災區復原重建項目，同時針對住宅淹水發給金額不等補助。
不過，法制局認為，我國雖有災害損失的稅捐減免制度，對於風災水災導致住宅淹水情形僅有「淹水救助金」相關法制規定，由於台灣地理環境易受天然災害影響，經長時間統計資料顯示，災害發生次數有上升趨勢，因此應該探討住宅淹水情況，明定租稅減免法制的可能性。
報告指出，根據災害防救法第63條規定，「災害救助種類、方式、基準及其他相關事項之標準，由各中央災害防救業務主管機關會商直轄市、縣市政府統一訂定之」，經濟部依此規定訂定「水災災害救助種類及標準」，生活救助金包括住戶淹水救助、安遷救助等，而同期間發生的各種天然災害事件，得就同一救助種類僅得擇一領取。
報告說明，其中住戶淹水救助部分，定義為「實際居住住屋」淹水達50公分以上，目前由各直轄市、縣市政府依據自行發放5000至2萬元不等。
立法院法制局表示，房屋稅屬於地方稅範疇，地方政府可以支用稅收，部分縣市以自治法規明文規範，遭受災害致住宅淹水得減免房屋稅，也有部分縣市視個案水災影響情況，宣布住宅淹水房屋稅減免，顯見各地方政府實務作法不一，恐怕有影響租稅公平原則的疑慮。
報告指出，由於我國地理環境易受天然災害影響，未來仍然無法避免天災導致住宅淹水及財損，除了經濟部的淹水救助金，建議研議房屋稅相關修法，明定受災淹水住宅房屋稅減免規定，認定標準統一規範、明確簡化行政作業程序，以利各地方政府災後主動辦理稅務減免。
針對可能修法方向，報告也給出建議，例如增訂房屋稅條例第15條第1項第12款規定，「住家用房屋遭受水災淹水達50公分以上者，淹水樓層免徵1年房屋稅，稅捐稽徵機關得依住屋淹水救助金相關清冊主動辦理減免，免由納稅義務人申請」，藉此減輕我國受災民眾負擔。
