不等行政院！南部綠委自提財劃法修正 盼改善重北輕南
財劃新法因公式分配爭議頻傳，由於行政院尚未院版草案前，民進黨立委郭國文、賴瑞隆近日率先提出修法，草案聚焦統籌分配公式與稅源劃分，並刪除一般補助款「金額不得少於前一年」限制，同時授權施行日期行政院定之，保留彈性，兩項草案現已排入14日立法院會報告事項。
行政院9月13日曾分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰也說，政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法；19日8位民進黨南部縣市立委也舉行記者會，呼籲行政、立法兩院提出修法。
在行政院提出修法草案前，已有民進黨立委率先提案，郭國文等17名民進黨立委版本重視重建公式結構，擴大營業稅納入中央統籌分配款、刪除所得稅與貨物稅撥入規定；針對統籌分配稅款分配設計三層指標，包括40%補足地方財政缺口、依土地面積和人口及產業類別等分配，20%用於環境負載與汙染改善獎勵。
而賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘、伍麗華等19人的版本主張恢復修法前架構，統籌分配稅款分配沿用舊公式，但新增「可供分配款項3%」給年度排碳量最高的縣市，補助為發展國家經濟，承受環境負擔的地區。
