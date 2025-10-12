快訊

新壽發2大點聲明！秉持初衷期待與北市府合作 成就輝達進駐

國民黨主席政見會 鄭麗文、郝龍斌皆提2026南台灣選情

大陸擴大管制稀土出口…影響台灣半導體？ 經濟部回應了

不等行政院！南部綠委自提財劃法修正 盼改善重北輕南

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
南部綠委不滿財劃法重北輕南，日前呼籲政院重啟修法，目前已有幾名立委提出修法草案。圖／郭國文辦公室提供
南部綠委不滿財劃法重北輕南，日前呼籲政院重啟修法，目前已有幾名立委提出修法草案。圖／郭國文辦公室提供

財劃新法因公式分配爭議頻傳，由於行政院尚未院版草案前，民進黨立委郭國文、賴瑞隆近日率先提出修法，草案聚焦統籌分配公式與稅源劃分，並刪除一般補助款「金額不得少於前一年」限制，同時授權施行日期行政院定之，保留彈性，兩項草案現已排入14日立法院會報告事項。

行政院9月13日曾分批與地方政府共商財劃法與事權等議題，定調新版財劃法公式錯誤，立院應自行解決；行政院長卓榮泰也說，政院未來會另提出符合民主程序、國家均衡發展的修法；19日8位民進黨南部縣市立委也舉行記者會，呼籲行政、立法兩院提出修法。

在行政院提出修法草案前，已有民進黨立委率先提案，郭國文等17名民進黨立委版本重視重建公式結構，擴大營業稅納入中央統籌分配款、刪除所得稅與貨物稅撥入規定；針對統籌分配稅款分配設計三層指標，包括40%補足地方財政缺口、依土地面積和人口及產業類別等分配，20%用於環境負載與汙染改善獎勵。

而賴瑞隆、邱議瑩、蔡易餘、伍麗華等19人的版本主張恢復修法前架構，統籌分配稅款分配沿用舊公式，但新增「可供分配款項3%」給年度排碳量最高的縣市，補助為發展國家經濟，承受環境負擔的地區。

重大災情不斷...立院法制局建議淹水逾50公分免徵房屋稅1年

花蓮及南部地區今年發生颱風豪雨重大災情，立法院已三讀通過「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」，啟動對住宅淹水達...

王世堅神曲現象 靠抖音「反攻大陸」不無可能？

「王世堅綠了一輩子，現在卻紅遍大陸」！當前的大陸已有幾億的點擊率，每天早上一起來就聽到各種王世堅版本的「沒出息」。王世堅說他嘆為觀止，他要驚嘆的還有網路平台無遠弗屆的影響力，與兩岸相同文化成就如此的默契。

縣市長初選「南綠內戰化」 綠憂2026蝴蝶效應蔓延全台

民進黨在南部向來票倉穩固，但隨著台南市長初選「憲妃之爭」升溫，黨內派系矛盾浮上檯面，民進黨立委陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，若還有變數，「台南人會怎麼看？」民進黨南市黨部立刻發聲明回擊，不僅是一場區域之爭，更可能引發民進黨內的連鎖震盪。多場隔空交火，讓綠營內部憂心「南綠內戰化」，恐成2026年地方選舉的蝴蝶效應。 民進黨初選的這場內戰，同時也考驗身兼民進黨主席的賴清德總統中央領導權威，綠營基層也在觀望，賴清德會挺自家子弟兵，還是順應民調。

綠台南市長初選不延後 明年1月進行

民進黨南二都提名受關注，下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，...

軍警消加薪沒編預算 藍疑遭軍費排擠

國民黨立院黨團擬於周二退回明年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆昨天表示，明年度國防預算要納入軍人加薪所需的三百億元，當...

