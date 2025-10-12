不等行政院！南部綠委自提財劃法修正 盼改善重北輕南

民進黨在南部向來票倉穩固，但隨著台南市長初選「憲妃之爭」升溫，黨內派系矛盾浮上檯面，民進黨立委陳亭妃日前受訪指出，各家民調都說她贏對手，若還有變數，「台南人會怎麼看？」民進黨南市黨部立刻發聲明回擊，不僅是一場區域之爭，更可能引發民進黨內的連鎖震盪。多場隔空交火，讓綠營內部憂心「南綠內戰化」，恐成2026年地方選舉的蝴蝶效應。 民進黨初選的這場內戰，同時也考驗身兼民進黨主席的賴清德總統中央領導權威，綠營基層也在觀望，賴清德會挺自家子弟兵，還是順應民調。

