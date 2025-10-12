韌性特別預算拚17日三讀 朝野協商聚焦國防相關提案

攸關普發現金1萬元的韌性特別預算案9日初審通過後，預估最快17日可望三讀。國民黨團書記長羅智強今天說，不支持國防預算不當使用，一定會嚴審。民進黨團幹事長鍾佳濱則表示，國防預算有哪些浮濫、金額可以比較精簡部分，都可以再討論，有這樣的共識一切都可談。

因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例（韌性特別條例）經費上限為新台幣5700億元，行政院會9月11日通過「中央政府因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，歲出共編列5500億元，其中包含普發現金2360億元，另200億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

立法院財政、內政、外交及國防、經濟、教育及文化、社福衛環委員會8、9日舉行聯席會議，初審通過含普發現金1萬元的韌性特別預算案，但仍須交由朝野黨團協商。部分保留的提案中，多數是由國民黨立委馬文君提出，針對國防部主管預算提出逾50案。

國民黨立法院黨團書記長羅智強說，國民黨團支持國防預算的提升，但並不支持國防預算變成民進黨拿來酬庸或不當使用，作為在野黨，一定詳細、嚴格審查相關預算。

羅智強表示，預算處理方式有非常多種，還是希望能在設定的時程完成審查，讓普發現金能早日實現，讓全民共享還稅於民的成果。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱向中央社記者表示，韌性特別預算案已經送出委員會，接下來就等朝野協商；民進黨團支持國防預算、也支持嚴格審查，不會因為有期程壓力，就放棄實質審查，當天在委員會都已經有討論，接下來在這個基礎上，針對國防預算有哪些浮濫、金額可以比較精簡部分再討論，有這樣的共識一切都可談。

鍾佳濱說，因為立法院長韓國瑜才剛忙完國慶大典，還沒發出朝野協商通知，韌性特別預算案三讀的期程只能推估，但因朝野有共識，且特別預算案也關係到普發現金時程，希望能儘速完成審查程序，協商不要有所延宕。

韌性特別預算案9日初審通過後，預估可在14日程序委員會中排入17日立法院會的討論事項，並在當日完成三讀程序。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效，生效後1個月內就可發放。

也就是說，若10月17日韌性特別預算案完成三讀，並待總統公告後，11月中旬前即可開始普發現金1萬元。

