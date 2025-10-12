彭婉如逝世將屆30週年 民進黨籌拍紀錄片

快訊

中央社／ 台北12日電

明年是民進黨性平部前身婦女部第一任主任彭婉如逝世30週年，民進黨性平部展開「尋找婉如足跡之旅」，籌拍紀念紀錄片。民進黨性別平等事務部主任李晏榕說，現在很多年輕人不知道彭婉如，盼透過影像，希望重新讓社會認識彭婉如。

1996年11月30日，時任民進黨婦女部主任的彭婉如南下高雄市為隔天即將表決的民進黨「婦女參政4分之1保障條款」徹夜奔走，卻在深夜搭計程車前往住宿旅館途中遇害。

彭婉如命案引發社會強烈震撼，婦女人身安全也成為社會大眾關注的點。在強大社會壓力下，立法院當年年底通過「性侵害犯罪防治法」及「道路交通管理處罰條例」修正案。

明年是彭婉如逝世30週年，明年也是民進黨創黨40週年黨慶，民進黨性平部近來開始籌拍「尋找婉如足跡之旅」紀念紀錄片。

李晏榕接受中央社記者訪問提到，現在很多年輕人都不認識彭婉如，民進黨拍紀錄片，希望把彭婉如的Legacy留下。

她說，當年彭婉如的逝世，帶動台灣地方制度法的修正，包括，民進黨先通過黨內4分之1條款，國民黨跟進，民進黨在婦女參政保障名額、性別比例上，其實是開全台灣先河，彭婉如與民進黨在這件事情上應該被記住。

李晏榕說，當年的彭婉如個性鮮明、講話很直，穿的衣服很亮麗，不怕得罪人，想講什麼就講什麼，民進黨那時候是「很男性的政黨」，在此情況下，彭婉如的角色在民進黨內發揮的作用，性平部現在不斷收集這方面的資訊。

她說，彭婉如也連結了婦女團體與民進黨，彭婉如曾在婦女新知、晚晴協會、婦女救援基金會等婦女團體工作過，之後才進入民進黨，也因此彭婉如命案發生後，婦團與民進黨密切合作相關法令修正。

李晏榕說，在初步田調過程中，性平部訪問了許多跟彭婉如有接觸過的人，例如，民進黨立委范雲，彭婉如命案發生時，范雲正在美國念書，當時在美國念書的台灣女生有個「台灣查某」的跨州連線團體，范雲是核心成員，彭婉如出事前，這個團體已經敲定好邀彭婉如去美國演講，機票已買好，但因為命案發生，而無法成行。

李晏榕透露，在尋找彭婉如足跡的過程，她們爬梳許多資料，包括，在陳水扁與趙少康競選台北市長那年，彭婉如所參與的婦團曾舉辦座談會，邀請候選人分享婦女政策政見，因為女性占選票2分之1，候選人提政見時，不能遺忘這群人。

她說，回溯彭婉如足跡，可以了解台灣婦女運動以及台灣婦女參政這30年來走到今天，完成了什麼，中間彭婉如的角色、民進黨的角色是什麼，「這也是承先啟後，可以給現在的女性政治人物以及後面想要進入政治圈的女孩一些啟發。」

