保訓會10月20日設安衛防護處 掌理職場霸凌裁罰8業務

中央社／ 台北12日電

配合公務人員保障法等修正施行，機關首長或一級單位主管若遭認定職場霸凌，最高罰新台幣100萬元。公務人員保障暨培訓委員會10月20日起將設安衛防護處，負責公務員執行職務安全衛生防護管理督導、職場霸凌案件裁罰等8大業務。

考試院近日修正「公務人員保障暨培訓委員會處務規程」，並訂自今年10月20日起施行。

保訓會處務規程修正總說明指出，配合公務人員保障法經總統賴清德於7月9日修正公布，以及公務人員執行職務安全及衛生防護辦法6月29日修正施行，保訓會新增法定職掌，對現行行政量能與人力配置造成衝擊，因此就整併現有單位、新設專責單位及增列預算員額等面向進行規劃。

其中將新設安衛防護處並掌理8大業務，首先是為公務人員執行職務安全衛生防護政策、法制作業研擬、規劃及執行；第2，各機關辦理安全衛生抽查作業，以及公務人員執行職務安全衛生設施及防護措施督導、抽查、限期改善；第3，組成各機關發生重大災害或死亡安全衛生事故審議小組，執行事故因果關係審認。

第4，各機關違反公務人員執行職務安全衛生防護相關規定裁罰；第5、各機關首長及一級單位主管涉及職場霸凌的調查結果列管及裁罰；第6，公務人員執行職務災害預防、各機關職場霸凌防治與處理的宣導及輔導；第7，各機關執行公務人員安全衛生防護相關措施年度報告的統計分析；第8，其他有關掌理業務事項。

此外，保訓會轄下其餘處室單位也有調整。原「保障處」修正為「保障法制處」，辦理中央公務人員保障事件，並掌理公務人員保障法的法制事項；「地方公務人員保障處」改為「保障輔導處」，辦理地方公務人員保障事件，也統籌辦理保障業務宣導及輔導等；「培訓發展處」與「培訓評鑑處」整併，名稱為「培訓發展處」，統合培訓政策及整合業務資源。

立法院會今年6月三讀修正通過公務人員保障法部分條文，明確定義職場霸凌、完善申訴處理機制、追究行為人行政責任等，也明定機關首長或一級單位主管人員若遭認定職場霸凌，最高罰100萬元。

