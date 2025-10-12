「台灣給出一切，什麼都沒換到」 凌濤轟總統國慶演說：心虛又束手無策

賴清德總統在雙十國慶大會以「變局中奮起的新台灣」為題發表演說，內容涵蓋產業、內政、國際及兩岸，其中提出「新AI建設」、「台灣之盾」」等構想。對此，國民黨智庫副執行長凌濤表示，從這些內容中可以看見深層矛盾，並舉出三點，批評民進黨政府「心虛之情、束手無策」。

凌濤昨（11）日於臉書指出，台灣累積多年國力，本應在國際變局中從容應對，但在賴政府執政下卻顯得「匆匆忙忙、連滾帶爬」。他表示，聽完立法院長韓國瑜對國家挑戰的看法後，再對照賴總統國慶演說的內容，感受尤為深刻。

凌濤進一步指出，賴清德雖拋出AI建設與「台灣之盾」等口號，但內容與現況明顯脫節。首先，股市屢創新高，民生卻未同步改善，台股雖衝上2萬7千點，卻連續4個月出現景氣藍燈，製造業PMI持續低於50，景氣處於緊縮，無薪假人數自5月的2664人攀升至9月底的8505人，暴增逾兩倍。凌濤說，薪資中位數僅1164美元，貧富差距與鄰國相比更為擴大。

其次，他質疑AI政策與能源規劃脫節。民進黨推動「非核家園」，但在電力需求年均成長約1.7%的情況下，興達電廠事故一度讓備轉容量跌至3%，供電不足外，更顯示AI產業發展「口號多、配套少」。此外，台積電赴美投資1650億美元，政府談判結果卻「蓋牌」，換來20%以上關稅及美方取消4億美元軍援，凌濤質疑，「台灣給出一切，什麼都沒換到，賴總統是不是『出賣台灣』？」

第三，凌濤對「台灣之盾」的可行性提出疑慮。他舉例，以色列「鐵穹」系統攔截成功率雖達85%至90%，但每次攔截成本高達10萬至15萬美元，長期維持代價龐大。若要建構有效防禦網，應採多層防空與低成本本土化攔截系統，否則難以長期支撐。他批評，政府目前僅有零星報導，未見具體細節。

凌濤最後表示，國人期待賴總統說明「團結台灣」、「新國防台灣」、「經濟台灣」的具體落實方式，但演說內容未見回應。反觀韓國瑜提出的「隱形堰塞湖」警訊，民進黨卻急於反駁，「心虛之情、束手無策」的態度顯而易見。

