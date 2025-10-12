聽新聞
0:00 / 0:00

綠台南市長初選不延後 明年1月進行

聯合報／ 記者蔡晉宇張曼蘋／台北報導

民進黨南二都提名受關注，下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，但選對會各派系成員私下已達成一定共識，台南市長初選仍會在明年一月進行。

高雄市長初選，一度傳出菊系整合，但目前派系共識為，四位參選人民調差距在伯仲之間，四人選到底是可預期結果。

選對會原先規畫，高雄市、台南市、嘉義縣三地初選將在今年底進行，所有縣市提名原則上在農曆過年前完成。據悉，其中一方陣營的派系代表在選對會會議中主張，初選是否有延後空間，但並未達成共識，選對會決議暫不做決議，再私下溝通。

民進黨人士指出，選對會討論此議題較有共識的部分是，高雄、台南、嘉義縣初選不會脫鉤，三地會在同一時段進行初選；近日已接近達成進一步共識，朝向初選不延後方向發展，仍在明年一月進行。

派系人士表示，有一方陣營主張初選延後，原因顯而易見，就是目前處於落後，盼以拖待變，這在民進黨內並非沒有過「延後翻盤」前例，且當事人之一，就是現任民進黨主席賴清德。

派系人士指出，二○一九年民進黨總統初選「蔡賴之爭」，若按照原先時程規畫，當時賴清德民調是領先的，隨著初選時程延後，最後蔡英文逆襲勝出，可謂「賴清德的痛」。

高雄部分，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取二○二六高雄市長提名，黨內菊系是否先整合的風聲不斷。知情人士表示，隨著林岱樺受司法官司影響、聲勢削弱，目前已是「人人有機會、個個沒把握」局面，菊系內整合的意願降低，四位選將也都喊出選到底，預估最後初選結果彼此差距將會相當膠著。

延伸閱讀

林岱樺聲勢削弱 菊系整合意願降低 四將都喊「選到底」

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

民進黨廉政會15日討論林岱樺案 黨內支持檢討助理費爭議

林岱樺涉詐領助理費遭起訴 傳廉政會將懲處？她怒斥假消息盼揪出幕後黑手

相關新聞

黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北市長，但捲入養狗仔風波，今天下午新北市長侯友宜與黃國昌都出席汐止區公所舉辦的夢想嘉年華活動...

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

民眾黨前主席柯文哲以七千萬元交保至今，昨柯一家去祭拜了柯的父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，先生終於能放下心中長期積壓大...

綠台南市長初選不延後 明年1月進行

民進黨南二都提名受關注，下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，...

軍警消加薪沒編預算 藍疑遭軍費排擠

國民黨立院黨團擬於周二退回明年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆昨天表示，明年度國防預算要納入軍人加薪所需的三百億元，當...

藍委砍國防特別預算 國民黨團挺：都是民脂民膏

立法院財政等聯席委員會九日初審，通過韌性特別預算案，最快十七日院會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算約七二點六...

國民黨主席選舉支持誰？王金平、張麗善都表態了

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。