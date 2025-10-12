綠台南市長初選不延後 明年1月進行

民進黨南二都提名受關注，下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，但選對會各派系成員私下已達成一定共識，台南市長初選仍會在明年一月進行。

高雄市長初選，一度傳出菊系整合，但目前派系共識為，四位參選人民調差距在伯仲之間，四人選到底是可預期結果。

選對會原先規畫，高雄市、台南市、嘉義縣三地初選將在今年底進行，所有縣市提名原則上在農曆過年前完成。據悉，其中一方陣營的派系代表在選對會會議中主張，初選是否有延後空間，但並未達成共識，選對會決議暫不做決議，再私下溝通。

民進黨人士指出，選對會討論此議題較有共識的部分是，高雄、台南、嘉義縣初選不會脫鉤，三地會在同一時段進行初選；近日已接近達成進一步共識，朝向初選不延後方向發展，仍在明年一月進行。

派系人士表示，有一方陣營主張初選延後，原因顯而易見，就是目前處於落後，盼以拖待變，這在民進黨內並非沒有過「延後翻盤」前例，且當事人之一，就是現任民進黨主席賴清德。

派系人士指出，二○一九年民進黨總統初選「蔡賴之爭」，若按照原先時程規畫，當時賴清德民調是領先的，隨著初選時程延後，最後蔡英文逆襲勝出，可謂「賴清德的痛」。

高雄部分，民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑都有意爭取二○二六高雄市長提名，黨內菊系是否先整合的風聲不斷。知情人士表示，隨著林岱樺受司法官司影響、聲勢削弱，目前已是「人人有機會、個個沒把握」局面，菊系內整合的意願降低，四位選將也都喊出選到底，預估最後初選結果彼此差距將會相當膠著。

