軍警消加薪沒編預算 藍疑遭軍費排擠
國民黨立院黨團擬於周二退回明年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆昨天表示，明年度國防預算要納入軍人加薪所需的三百億元，當然有空間可加，不編是擺明搞對抗。他進一步點出重點，倘軍費往占ＧＤＰ百分之五邁進，將排擠更多，教育、經濟、社福等都會減少，「因為餅就這麼大」。
針對是否因軍費提高，導致排擠預算，才讓政院不願編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算？國民黨立委林沛祥表示，「這是合理推測」，他也認為這有矛盾處。
林沛祥說，就算我國真如以色列部署「鐵穹」，沒人用也是枉然。明年度國防預算九千多億，卻不肯多花三百億元幫軍人加薪，留下有經驗的軍人。加薪不是討好國軍，而是國軍非戰時減員嚴重，若不讓軍人有好一點的薪資，為何他們要受訓衛國？
另外，中油公布六月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯電業用氣調降百分之十，學者批是割中油的肉，補台電的血。
國民黨立委馬文君發現，韌性特別預算中，國防部編強化國土防衛能量預算，建立飲用水及供油備援能量，編列廿億五九四二萬元，其中囤儲戰備用油，不是由軍方自行興建油槽、油庫，反而是編列十二億餘元預算給中油，也沒有要求中油多蓋油槽或加強隱匿性、防護等，跟中油現在儲備戰時油料有何區別？
馬文君說，飲用水部分編列近八億，至少還有說明要買特規、長效期的五百ＣＣ瓶裝水，每瓶價格一百二十元等內容，但戰備用油國防部卻給不出相關計畫。是否變相補貼中油因電業用氣調降，而導致的虧損，馬表示她不敢如此猜測，但國防部編預算卻不說要做什麼，無法令她信服。
