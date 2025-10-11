聽新聞
0:00 / 0:00

軍警消加薪沒編預算 藍疑遭軍費排擠

聯合報／ 記者屈彥辰劉懿萱／台北報導
國民黨團舉行「強力捍衛軍警消權益！拒絕卓榮泰違法濫權！」記者會，首席副書記長林沛祥（中）、立委陳玉珍（右）、黃建賓（左）出席。記者曾吉松／攝影
國民黨團舉行「強力捍衛軍警消權益！拒絕卓榮泰違法濫權！」記者會，首席副書記長林沛祥（中）、立委陳玉珍（右）、黃建賓（左）出席。記者曾吉松／攝影

國民黨立院黨團擬於周二退回明年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆昨天表示，明年度國防預算要納入軍人加薪所需的三百億元，當然有空間可加，不編是擺明搞對抗。他進一步點出重點，倘軍費往占ＧＤＰ百分之五邁進，將排擠更多，教育、經濟、社福等都會減少，「因為餅就這麼大」。

針對是否因軍費提高，導致排擠預算，才讓政院不願編列軍人加薪、提高退休警消退休金等預算？國民黨立委林沛祥表示，「這是合理推測」，他也認為這有矛盾處。

林沛祥說，就算我國真如以色列部署「鐵穹」，沒人用也是枉然。明年度國防預算九千多億，卻不肯多花三百億元幫軍人加薪，留下有經驗的軍人。加薪不是討好國軍，而是國軍非戰時減員嚴重，若不讓軍人有好一點的薪資，為何他們要受訓衛國？

另外，中油公布六月天然氣價格，民生及工業用氣均未調整，唯電業用氣調降百分之十，學者批是割中油的肉，補台電的血。

國民黨立委馬文君發現，韌性特別預算中，國防部編強化國土防衛能量預算，建立飲用水及供油備援能量，編列廿億五九四二萬元，其中囤儲戰備用油，不是由軍方自行興建油槽、油庫，反而是編列十二億餘元預算給中油，也沒有要求中油多蓋油槽或加強隱匿性、防護等，跟中油現在儲備戰時油料有何區別？

馬文君說，飲用水部分編列近八億，至少還有說明要買特規、長效期的五百ＣＣ瓶裝水，每瓶價格一百二十元等內容，但戰備用油國防部卻給不出相關計畫。是否變相補貼中油因電業用氣調降，而導致的虧損，馬表示她不敢如此猜測，但國防部編預算卻不說要做什麼，無法令她信服。

延伸閱讀

支持馬文君監督國防部預算 國民黨團：否則立院不需要存在了

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

質疑軍人加薪遭軍費爆增排擠 林沛祥：部署「鐵穹」誰操作？

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

相關新聞

黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北市長，但捲入養狗仔風波，今天下午新北市長侯友宜與黃國昌都出席汐止區公所舉辦的夢想嘉年華活動...

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

民眾黨前主席柯文哲以七千萬元交保至今，昨柯一家去祭拜了柯的父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，先生終於能放下心中長期積壓大...

綠台南市長初選不延後 明年1月進行

民進黨南二都提名受關注，下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，...

軍警消加薪沒編預算 藍疑遭軍費排擠

國民黨立院黨團擬於周二退回明年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆昨天表示，明年度國防預算要納入軍人加薪所需的三百億元，當...

藍委砍國防特別預算 國民黨團挺：都是民脂民膏

立法院財政等聯席委員會九日初審，通過韌性特別預算案，最快十七日院會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算約七二點六...

國民黨主席選舉支持誰？王金平、張麗善都表態了

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。