聽新聞
0:00 / 0:00

藍委砍國防特別預算 國民黨團挺：都是民脂民膏

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導
立法院財政等委員會日前舉行聯席會議，審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國民黨立委馬文君質疑為何國防部編列韌性特別預算，浮編問題嚴重。圖／聯合報系資料照片
立法院財政等委員會日前舉行聯席會議，審查「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」，國民黨立委馬文君質疑為何國防部編列韌性特別預算，浮編問題嚴重。圖／聯合報系資料照片

立法院財政等聯席委員會九日初審，通過韌性特別預算案，最快十七日院會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算約七二點六億元，保留送朝野協商，攸關預算三讀及發現金期程。有藍委說，癥結點在於國防部分的預算，朝野是否有共識，待下周五黨團大會討論才會明朗。

由於民眾、中小企業對普發現金及補助殷殷期盼，這次韌性特別預算協商攸關發現金期程。

有藍委指出，韌性特別預算案大方向國民黨、民進黨跟民眾黨都期待趕快過，誰也不會想擋，送交朝野協商的提案，由於馬文君提案保留協商，韌性預算中比較有變數的是國防部分，預估國民黨團下周五會開黨團大會討論，要刪或是凍結哪些項目。

馬文君強調，國防預算中有不合理之處，該砍就砍、該刪就刪，比如蓋游泳池做硬體建設預算，就應該放在年度預算中，國防部可能擔心一些科目，放在二年計畫執行不完，就改放簡單、甚至有一些不需要做的項目，放入科目中「為消化而消化預算」。

「行政部門不能因為要普發現金，就壓著立法院要通過預算。」國民黨立委賴士葆認為，若最後國防部、馬文君仍沒共識，最壞情況是進入表決，目前初審保留四十幾案，表決最快九十分鐘、最慢幾小時就可以搞定。

國民黨立委陳玉珍說，這次預算案本就是為了普發現金，但政府也不能用韌性預算案夾帶那麼多，預算應合理編列。

國民黨團書記長羅智強說，韌性預算都是民脂民膏，馬文君提案有所本且用心審查必須支持，這是立委的天職。針對特別預算中非急迫性、不合理及已編列至年度預算的支出，朝野黨團協商時，國民黨團均會要求相關部會必須清楚說明，目前尚有第二階段各黨團提案，待立院院長韓國瑜召集朝野黨團協商時，好好討論。

國民黨團也透過新聞稿表示，韌性特別預算案都是民脂民膏，馬文君提案必有所本，例如一瓶礦泉水要一百二十元，一把椅子要五萬元，國防部也必須提出合理的說明及解釋，否則就是浪費公帑，浮編預算。

延伸閱讀

支持馬文君監督國防部預算 國民黨團：否則立院不需要存在了

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

相關新聞

黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北市長，但捲入養狗仔風波，今天下午新北市長侯友宜與黃國昌都出席汐止區公所舉辦的夢想嘉年華活動...

「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

民眾黨前主席柯文哲以七千萬元交保至今，昨柯一家去祭拜了柯的父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，先生終於能放下心中長期積壓大...

綠台南市長初選不延後 明年1月進行

民進黨南二都提名受關注，下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，...

軍警消加薪沒編預算 藍疑遭軍費排擠

國民黨立院黨團擬於周二退回明年度中央政府總預算，國民黨立委賴士葆昨天表示，明年度國防預算要納入軍人加薪所需的三百億元，當...

藍委砍國防特別預算 國民黨團挺：都是民脂民膏

立法院財政等聯席委員會九日初審，通過韌性特別預算案，最快十七日院會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算約七二點六...

國民黨主席選舉支持誰？王金平、張麗善都表態了

國民黨主席改選18日登場，6名候選人競爭激烈。立法院前院長王金平今受訪說，他持中立沒有支持誰，希望大家互相尊重、包容，以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。