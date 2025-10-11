藍委砍國防特別預算 國民黨團挺：都是民脂民膏

立法院財政等聯席委員會九日初審，通過韌性特別預算案，最快十七日院會三讀。不過國民黨立委馬文君提案刪減國防部預算約七二點六億元，保留送朝野協商，攸關預算三讀及發現金期程。有藍委說，癥結點在於國防部分的預算，朝野是否有共識，待下周五黨團大會討論才會明朗。

由於民眾、中小企業對普發現金及補助殷殷期盼，這次韌性特別預算協商攸關發現金期程。

有藍委指出，韌性特別預算案大方向國民黨、民進黨跟民眾黨都期待趕快過，誰也不會想擋，送交朝野協商的提案，由於馬文君提案保留協商，韌性預算中比較有變數的是國防部分，預估國民黨團下周五會開黨團大會討論，要刪或是凍結哪些項目。

馬文君強調，國防預算中有不合理之處，該砍就砍、該刪就刪，比如蓋游泳池做硬體建設預算，就應該放在年度預算中，國防部可能擔心一些科目，放在二年計畫執行不完，就改放簡單、甚至有一些不需要做的項目，放入科目中「為消化而消化預算」。

「行政部門不能因為要普發現金，就壓著立法院要通過預算。」國民黨立委賴士葆認為，若最後國防部、馬文君仍沒共識，最壞情況是進入表決，目前初審保留四十幾案，表決最快九十分鐘、最慢幾小時就可以搞定。

國民黨立委陳玉珍說，這次預算案本就是為了普發現金，但政府也不能用韌性預算案夾帶那麼多，預算應合理編列。

國民黨團書記長羅智強說，韌性預算都是民脂民膏，馬文君提案有所本且用心審查必須支持，這是立委的天職。針對特別預算中非急迫性、不合理及已編列至年度預算的支出，朝野黨團協商時，國民黨團均會要求相關部會必須清楚說明，目前尚有第二階段各黨團提案，待立院院長韓國瑜召集朝野黨團協商時，好好討論。

國民黨團也透過新聞稿表示，韌性特別預算案都是民脂民膏，馬文君提案必有所本，例如一瓶礦泉水要一百二十元，一把椅子要五萬元，國防部也必須提出合理的說明及解釋，否則就是浪費公帑，浮編預算。

商品推薦