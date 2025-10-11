黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗
民眾黨主席黃國昌日前表態選新北市長，但捲入養狗仔風波，今天下午新北市長侯友宜與黃國昌都出席汐止區公所舉辦的夢想嘉年華活動，兩人同框出席活動，且都穿上嘉年華活動頭飾，在舞台上閒談還不時咬耳朵。
活動開始前，媒體詢問侯友宜，針對黃遭爆養狗仔是否還適合選新北市長？侯則回應，面對每一個事件，當事人都要主動對外說明，公眾人物碰到爭議問題，不但要說明，也要接受外界檢驗。
黃國昌離開舞台後不願受訪，僅表示今天因是主辦單位邀請出席活動，不討論政治議題以免被模糊焦點。
另國民黨下周要進行黨主席選舉，候選人鄭麗文及郝龍斌等參選人都直持藍白合，侯友宜對此回應表示，大家都要有一個共同的想法跟理念，黨跟黨才能一起合作，想法跟理念才是最重要的。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言