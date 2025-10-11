黃國昌曾表態選新北市長 現捲狗仔風波！侯友宜：公眾人物要接受檢驗

民眾黨主席黃國昌日前表態選新北市長，但捲入養狗仔風波，今天下午新北市長侯友宜與黃國昌都出席汐止區公所舉辦的夢想嘉年華活動，兩人同框出席活動，且都穿上嘉年華活動頭飾，在舞台上閒談還不時咬耳朵。

活動開始前，媒體詢問侯友宜，針對黃遭爆養狗仔是否還適合選新北市長？侯則回應，面對每一個事件，當事人都要主動對外說明，公眾人物碰到爭議問題，不但要說明，也要接受外界檢驗。

黃國昌離開舞台後不願受訪，僅表示今天因是主辦單位邀請出席活動，不討論政治議題以免被模糊焦點。

另國民黨下周要進行黨主席選舉，候選人鄭麗文及郝龍斌等參選人都直持藍白合，侯友宜對此回應表示，大家都要有一個共同的想法跟理念，黨跟黨才能一起合作，想法跟理念才是最重要的。 民眾黨主席黃國昌(左)今與新北市長侯友宜同框出席汐止嘉年華活動。記者林媛玲／攝影

