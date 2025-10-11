「關到全身是病」陳佩琪再曝柯文哲畏懼見人群 人一多就感受到壓力

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲以七千萬元交保至今，昨柯一家去祭拜了柯的父親柯承發。柯文哲妻子陳佩琪表示，先生終於能放下心中長期積壓大石頭了，隨後說柯文哲被關到全身是病、精神委靡，出來這一個月，常跟她說「他還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力。」

陳佩琪說，柯文哲回家一個月了，原本計畫回家第一天就去看爸爸，但逢農曆七月禁忌，就先耽擱一陣子，昨算算是個好日子，心中願望終於能成行，最終順利圓滿，先生才終於能放下心中長期積壓的那塊大石頭了；去年底公公的治療行程幾乎是仰賴她和小姑決定，後來併發心肌梗塞，兒子是專家，都無法參與，「本想最差年初就可回家陪父親走完最後一程了，沒想到又莫名其妙被羈押了九個月。」

陳佩琪表示，年初前三個月押在裡頭，沒開過庭，也沒傳喚過證人，早期押著不開庭，後來一再延押數次，理由卻變成證人還沒問完，三月底終於要開庭，永遠沒辦法忘記第一次開庭時律師跟她說，「我們今天要開庭，他是很期待說明一切，可是當天卻是在醫務室內找到他的…」，柯文哲腎結石痛到無法忍受，只好每天吃八顆止痛藥。

「先生被關到全身是病、精神委靡。」陳佩琪說，柯出來這一個月，常跟她說直到現在還是很怕見到人群，人一多就感受莫名壓力，前不久去拱天宮還願，不得已車子駛到靠海邊路上，監控中心就一直來電關心要去哪、什麼時候要回來，導致他們壓力很大，或許監控中心也有其壓力，看以後是否能有不得已要接近海邊時，能申請戒護員監視陪同，如此一來雙方都好過。

陳佩琪指出，到了拱天宮，遇到大批支持者要求留影合照，柯一時沒法適應人群，又受到監控中心的關切，後來飯也不吃、也不照相了，趕緊離開海邊打道回到市區內。

陳佩琪還說，柯文哲常安慰她，說此生可以再相見就已屬萬幸了，柯說以民進黨兇殘程度和罷免時氣焰之乖張，很多人都判斷會被押到一審判決，然後續押二審、續押三審，然後永遠不放出來，然後讓柯死在獄中，「他說要不是（大罷免）32：0， 他現在還在裡面！」

