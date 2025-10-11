快訊

稱對手是國民黨非黨內 陳亭妃：目標穩住賴清德本命區

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨陳亭妃在初選將至之際還接下立院經濟委員會召委，她認為，台南風災後復原漫長，「要陪著地方一起找錢、解決問題。」記者張曼蘋／攝影
民進黨陳亭妃在初選將至之際還接下立院經濟委員會召委，她認為，台南風災後復原漫長，「要陪著地方一起找錢、解決問題。」記者張曼蘋／攝影

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲陳亭妃「憲妃之爭」競爭激烈。陳亭妃強調，自己會按部就班，絕不脫黨參選，目標是穩住賴清德總統2028連任的本命區，讓賴無後顧之憂，若選到還要讓賴清德來煩惱，那要怎麼選出最強候選人？且台南初選將採對比式民調機制，對手從來就是國民黨。

針對台南初選受外界高度關注，陳亭妃接受聯合報專訪表示，自己早已準備好，希望外界能看到她長年在地方耕耘。外界傳聞她可能退黨參選是「假議題」，更說媒體民調她都贏17%，「怎麼會去退黨？」但她日前受訪的內容卻被錯誤解讀成嗆聲，她認為，若初選過程中這樣還出現變數的話，「那本就是黨要去承擔，不是我個人能夠負責的。」

「我們的對手從來都是國民黨，而非黨內。」陳亭妃表示，遊戲規則就是訂了，民進黨台南初選採對比民調機制，若黨內互打，只會讓民進黨支持者傷心、讓國民黨見獵心喜。她說，自己答應過支持者「不打黨內戰」，希望以正向方式爭取認同，「銅板要兩個才會響，我不回應抹黑、不攻擊，就是不給攻擊者發揮的空間。」

陳亭妃說，她27年來清晨4時許起床工作，搭6時高鐵北上赴立法院，地方行程也從不間斷，「相信人民都看在眼裡」，自己長期服務實績是最有力的證明，政治攻擊與抹黑是政治人物必須承受的，「越解釋只會讓對方越有文章可做。」她也說，2026選舉的關鍵是「能不能讓賴總統放心。」

陳亭妃認為，2026是要找出能贏國民黨的最強候選人，才能穩住台南，再加上現在國民黨跟民眾黨從726跟823大罷免後，氣焰高漲，民進黨更要集結力量，「穩住2028賴總統的連任本命區，他如果連2026都還要顧台南、顧高雄，全部都要賴總統來顧的話，那我們怎麼大步向前？」所以才要向賴說「不用，我們來把這區塊先穩住」，要去分擔總統的壓力跟責任，若選到還要讓賴總統來煩惱，那怎麼找出最強候選人？

陳亭妃在初選將至之際還接下立院經濟委員會召委，她認為，台南風災後復原漫長，「不是只有屋頂問題，農漁業、中小企業都很慘」，擔任召委期間全力爭取預算，「誰敢砍、我就跟他拚命。」她舉例，電纜地下化經費遠遠不夠，「要陪著地方一起找錢、解決問題。」

至於受外界高度關注的台南光電弊案爭議，陳亭妃表示，她一向主張公開透明，「質詢最多的就是我」，過去多次要求中央與地方協調，避免支持者對黨失望。她說，未來若有機會代表民進黨參選台南市長，將會以明確SOP確保公開透明，「開大門走大路，不能因為台南是綠營票倉就掉以輕心，要找回支持者的信任。」

民進黨立委陳亭妃接受聯合報專訪表示，自己早已準備好。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委陳亭妃接受聯合報專訪表示，自己早已準備好。記者張曼蘋／攝影

陳亭妃 林俊憲 賴清德

