林岱樺聲勢削弱 菊系整合意願降低 四將都喊「選到底」

民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆以及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，黨內菊系是否先整合的風聲不斷。民進黨人士表示，隨著林岱樺受司法官司影響、聲勢削弱，目前已是「人人有機會、個個沒把握」局面，菊系內整合的意願也降低，四位選將也都喊出選到底，預估最後初選結果彼此差距將會將當膠著。

民進黨人士表示，高雄是民進黨優勢選區，林岱樺在初期很長一段時間保持領先，但涉入司法案件後，從呼聲最高變成官司纏身，重挫參選聲勢，但仍保有一定基本盤。

民進黨人士指出，先前林岱樺民調獨走時，菊系不整合難以抵擋，邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆是否內部先整合的意見不斷，也確實有進行相關探詢，但隨著林岱樺聲勢下滑，菊系整合動機也隨之降低。

綠營地方人士表示，邱議瑩雖有菊系背景，但目前主力支持邱議瑩的力量，包括高雄市長陳其邁與部分湧言會勢力，都並非菊系，和邱議瑩談菊系內整合的空間已不大，賴瑞隆和許智傑，成了整合計畫的最後選項。

綠營地方人士指出，近期各陣營都有做民調民調，數字一攤開，彼此互比式、對比式民調差距都在10個百分點差距內，簡單說就是「人人都還有機會」，且許智傑在競選辦公室成立後，對選戰動作轉趨積極，誓言選到底。

該人士說，近期高雄綠營內有一個共識、一個擔憂，共識是四人選到底已有眉目；擔憂的則是國民黨參選人柯志恩民調民顯轉強，未來無論誰出線，空都有硬仗。

商品推薦