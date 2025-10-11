林岱樺聲勢削弱 菊系整合意願降低 四將都喊「選到底」
民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆以及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，黨內菊系是否先整合的風聲不斷。民進黨人士表示，隨著林岱樺受司法官司影響、聲勢削弱，目前已是「人人有機會、個個沒把握」局面，菊系內整合的意願也降低，四位選將也都喊出選到底，預估最後初選結果彼此差距將會將當膠著。
民進黨人士表示，高雄是民進黨優勢選區，林岱樺在初期很長一段時間保持領先，但涉入司法案件後，從呼聲最高變成官司纏身，重挫參選聲勢，但仍保有一定基本盤。
民進黨人士指出，先前林岱樺民調獨走時，菊系不整合難以抵擋，邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆是否內部先整合的意見不斷，也確實有進行相關探詢，但隨著林岱樺聲勢下滑，菊系整合動機也隨之降低。
綠營地方人士表示，邱議瑩雖有菊系背景，但目前主力支持邱議瑩的力量，包括高雄市長陳其邁與部分湧言會勢力，都並非菊系，和邱議瑩談菊系內整合的空間已不大，賴瑞隆和許智傑，成了整合計畫的最後選項。
綠營地方人士指出，近期各陣營都有做民調民調，數字一攤開，彼此互比式、對比式民調差距都在10個百分點差距內，簡單說就是「人人都還有機會」，且許智傑在競選辦公室成立後，對選戰動作轉趨積極，誓言選到底。
該人士說，近期高雄綠營內有一個共識、一個擔憂，共識是四人選到底已有眉目；擔憂的則是國民黨參選人柯志恩民調民顯轉強，未來無論誰出線，空都有硬仗。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言