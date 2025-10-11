快訊

意在言外？記者追問川普落選和平獎原因 委員會主席婉轉回應

有河書店宣布年底退場 2大問題難再撐「像堰塞湖潰堤」

軍費、台電電網成韌性預算2癥結 普發現金17日三讀有懸念

聽新聞
0:00 / 0:00

林岱樺聲勢削弱 菊系整合意願降低 四將都喊「選到底」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
2026民進黨高雄市長初選，已表態競逐的包括有立委邱議瑩（右一）、賴瑞隆（右二）、許智傑（中）、林岱樺（左一）形成4搶1局面。圖／聯合報系資料照片
2026民進黨高雄市長初選，已表態競逐的包括有立委邱議瑩（右一）、賴瑞隆（右二）、許智傑（中）、林岱樺（左一）形成4搶1局面。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委邱議瑩林岱樺、賴瑞隆以及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，黨內菊系是否先整合的風聲不斷。民進黨人士表示，隨著林岱樺受司法官司影響、聲勢削弱，目前已是「人人有機會、個個沒把握」局面，菊系內整合的意願也降低，四位選將也都喊出選到底，預估最後初選結果彼此差距將會將當膠著。

民進黨人士表示，高雄是民進黨優勢選區，林岱樺在初期很長一段時間保持領先，但涉入司法案件後，從呼聲最高變成官司纏身，重挫參選聲勢，但仍保有一定基本盤。

民進黨人士指出，先前林岱樺民調獨走時，菊系不整合難以抵擋，邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆是否內部先整合的意見不斷，也確實有進行相關探詢，但隨著林岱樺聲勢下滑，菊系整合動機也隨之降低。

綠營地方人士表示，邱議瑩雖有菊系背景，但目前主力支持邱議瑩的力量，包括高雄市長陳其邁與部分湧言會勢力，都並非菊系，和邱議瑩談菊系內整合的空間已不大，賴瑞隆和許智傑，成了整合計畫的最後選項。

綠營地方人士指出，近期各陣營都有做民調民調，數字一攤開，彼此互比式、對比式民調差距都在10個百分點差距內，簡單說就是「人人都還有機會」，且許智傑在競選辦公室成立後，對選戰動作轉趨積極，誓言選到底。

該人士說，近期高雄綠營內有一個共識、一個擔憂，共識是四人選到底已有眉目；擔憂的則是國民黨參選人柯志恩民調民顯轉強，未來無論誰出線，空都有硬仗。

林岱樺 民調 邱議瑩

延伸閱讀

民進黨廉政會15日討論林岱樺案 黨內支持檢討助理費爭議

林岱樺涉詐領助理費遭起訴 傳廉政會將懲處？她怒斥假消息盼揪出幕後黑手

林岱樺啟動廟口開講行程 「大改革」訴求獲熱烈回應

影／民調陷膠著！林岱樺喊出「護國市長」拚初選 參選到底意味濃

相關新聞

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭關押近一年，日前以7千萬交保，但羈押期間遇柯的父親柯承發過世。柯文哲今在臉書發文表示，沒辦...

高嘉瑜唱「沒出息」離奇走音 網笑：世堅是原唱也是原告

民進黨立委王世堅因爆紅神曲「沒出息」紅遍兩岸。民進黨前立委高嘉瑜也跟風飆歌「沒出息」，並將影片PO上臉書，她表示，「不得...

林岱樺聲勢削弱 菊系整合意願降低 四將都喊「選到底」

民進黨立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆以及許智傑都有意爭取2026高雄市長提名，黨內菊系是否先整合的風聲不斷。民進黨人士表示，...

避免台南複製蔡賴之爭 民進黨人士：市長初選仍傾向在明年1月

民進黨下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，恐複製2019年民...

稱對手是國民黨非黨內 陳亭妃：目標穩住賴清德本命區

民進黨台南市長初選白熱化，立委林俊憲與陳亭妃「憲妃之爭」競爭激烈。陳亭妃強調，自己會按部就班，絕不脫黨參選，目標是穩住賴...

防範遭陸反殺覆轍 對美拋「台灣模式」4大雷區警示

領軍與美國談判對等關稅的行政院副院長鄭麗君，日前拋出「台灣模式」，回應美方在台美關稅談判中更多投資與產能共享的要求，引發台灣晶片製造技術外流、產業空洞化等質疑。「台灣模式」展現台灣在地緣經濟壓力下的靈活性，然而，民眾的焦慮並非沒有根據。 台灣早年西進中國大陸，多年後才驚覺遭到反噬，該如何避免重蹈覆轍？本文點出台灣模式的四大雷區。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。