避免台南複製蔡賴之爭 民進黨人士：市長初選仍傾向在明年1月

民進黨下屆台南市長初選，立委林俊憲與陳亭妃競爭激烈，傳出在選對會會議中，有一方陣營提出初選延後的想法，恐複製2019年民進黨總統初選「蔡賴之爭」，延後初選蔡英文逆襲勝出的劇碼。據悉，選對會各派系成員私下已達成一定共識，台南市長初選仍會在明年1月進行。

林俊憲表示，對於初選日期沒有表達過任何意見，選對會也沒來問過候選人，他個人就是尊重選對會的決定，之前有人說不會有初選、會沒收初選，現在證明都是造謠；陳亭妃則說，因為本來有人要早、有人要晚，當然他們要折衷，都予以尊重。

選對會原先規畫，高雄市、台南市、嘉義縣三地初選將在今年底進行，所有縣市提名原則上在農曆過年前完成。據悉，其中一方陣營的派系代表在選對會會議中主張，初選是否有延後空間，但並未達成共識，選對會決議暫不做決議，再私下溝通。

民進黨人士指出，選對會討論此議題較有共識的部分是，高雄、台南、嘉義縣初選不會脫鉤，三地會在同一時段進行初選；近日已接近達成進一步共識，朝向初選不延後方向發展，仍在明年一月進行。

派系人士表示，有一方陣營主張初選延後，原因顯而易見，就是目前處於落後，盼以拖待變，這在民進黨內並非沒有過「延後翻盤」前例，且當事人之一，就是現任民進黨主席賴清德。

派系人士指出，2019年民進黨總統初選「蔡賴之爭」，若按照原先時程規畫，當時賴清德民調是領先的，隨著初選時程延後，最後蔡英文逆襲勝出，可謂「賴清德的痛」。

該人士說，如今選對會擬不延後的決定，當年賴清德「苦主」陰影不無影響，大家都有共識，為了穩定制度面，別再輕易更動遊戲規則。

