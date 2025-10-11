高嘉瑜唱「沒出息」離奇走音 網笑：世堅是原唱也是原告

民進黨立委王世堅因爆紅神曲「沒出息」紅遍兩岸。民進黨前立委高嘉瑜也跟風飆歌「沒出息」，並將影片PO上臉書，她表示，「不得不承認真的走音了，沒想到比煎熬、隱形的翅膀還難唱」。

大陸音樂人王搏日前將王世堅早期質詢金句改編成歌曲「沒出息」，在小紅書、抖音爆紅，兩岸媒體爭相報導。歌詞為「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬，睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？你在哭什麼哭啊？沒出息」。

高嘉瑜在臉書獻唱，主動承認走音。網友留言「這首歌可以唱走音的，當今世上不出5人」，引來高嘉瑜回應「不然你唱唱」。另有網友問「妳有唱給堅哥聽嗎」，她親回「堅哥說連走音都好聽」。

其他網友表示，「歌藝有進步喔」、「嘉瑜的歌聲變好聽了」、「唱的是抖音神曲，不是走音神曲」、「唱得這麼努力還走音」、「唱的很好聽，下次請發揮專長問政」、「真心佩服妳的勇氣」、「最後一句整個不在調上」、「應該找本尊合唱才對」、「確定是高嘉瑜沒有錯」、「世堅是原唱，也是原告」、「不聽難受⋯聽了難受一整天」、「客觀而言，王世堅這次比你唱得好」、「我看得出妳已經很努力了」。 高嘉瑜也跟風飆歌「沒出息」，並將影片PO上臉書，她表示，「不得不承認真的走音了，沒想到比煎熬、隱形的翅膀還難唱」。圖／取自高嘉瑜臉書

商品推薦