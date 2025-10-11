快訊

60歲男狂吃腰果和健康餐「一周要求嘿咻3次」拚生娃 42歲妻快崩潰

如何一秒認出台灣人？百貨小編舉2經典實例 網爆共鳴：就是我

輝達案為何走到如此地步？李同榮：四方都犯了關鍵錯誤

影／張俊雄追思禮拜 賴清德頒褒揚令、歷任閣揆覆黨旗

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
前行政院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思告別式，賴清德總統及三位歷任行政院長謝長廷、游錫堃（右三）、蘇貞昌（右二）都出席，並與高雄市長陳其邁（右一）為張俊雄覆蓋民進黨旗。記者劉學聖／攝影
前行政院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思告別式，賴清德總統及三位歷任行政院長謝長廷、游錫堃（右三）、蘇貞昌（右二）都出席，並與高雄市長陳其邁（右一）為張俊雄覆蓋民進黨旗。記者劉學聖／攝影

行政院前院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思禮拜，賴清德總統及兩位前總統陳水扁及蔡英文，三位歷任行政院長謝長廷、游錫堃、蘇貞昌都出席。賴總統特別親頒褒揚令，並引用聖經提摩太後書經節「那美好的仗已經打過」，表彰張俊雄對台灣自由、民主、人權發展的貢獻，功在黨國，功在社會。

告別式由立委賴瑞隆擔任司儀，民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別，現場也有數百名親友及民進黨重量級人士前來為張俊雄告別。

賴清德總統表示，張俊雄曾任總統府秘書長、行政院副院長、行政院院長等職任內推動多項重要政策，為社會發展與國家安定貢獻良多。他長年支持黨外民主運動，見證美麗島事件，在軍法大審挺身而出為高俊明辯護，投入民主人權運動，並連任五屆立委。1986年民進黨創黨時，是民進黨十位創黨成員之一，之後擔任民進黨秘書長。2000年擔任陳水扁總統競選總幹事，推動政黨輪替，為台灣民主跨出重要一步，可謂「功在民主」。

前總統陳水扁（左）出席行政院前院長張俊雄追思禮拜。記者劉學聖／攝影
前總統陳水扁（左）出席行政院前院長張俊雄追思禮拜。記者劉學聖／攝影
前行政院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思禮拜，賴清德總統（右）專程南下出席頒發褒揚令，由遺孀朱阿英（左）接受。記者劉學聖／攝影
前行政院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思禮拜，賴清德總統（右）專程南下出席頒發褒揚令，由遺孀朱阿英（左）接受。記者劉學聖／攝影
前行政院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思告別式，賴清德總統（左前）專程南下出席頒發褒揚令。記者劉學聖／攝影
前行政院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思告別式，賴清德總統（左前）專程南下出席頒發褒揚令。記者劉學聖／攝影

行政院 民進黨 陳其邁 賴清德 蔡英文

延伸閱讀

影／前閣揆張俊雄告別式 賴清德總統頒褒揚令表彰功在黨國

環時社評批賴清德國慶演說：所謂「台灣之盾」，只是昂貴的幻象

國慶演說5重點 他指賴清德沒說這4字、韓國瑜堰塞湖比喻為1事

賴清德、韓國瑜、許淑華同台 「七彩水墨焰火」照亮中華民國114歲生日

相關新聞

關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭關押近一年，日前以7千萬交保，但羈押期間遇柯的父親柯承發過世。柯文哲今在臉書發文表示，沒辦...

影／張俊雄追思禮拜 賴清德頒褒揚令、歷任閣揆覆黨旗

行政院前院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思禮拜，賴清德總統及兩位前總統陳水扁及蔡英文，三位歷任行政院長謝長廷、游錫堃、蘇貞...

影／前閣揆張俊雄告別式 賴清德總統頒褒揚令表彰功在黨國

前行政院長張俊雄辭世，享壽87歲，今早在高雄市立殯儀館景行廳舉行告別式。賴清德總統及兩位前總統陳水扁及蔡英文，三位歷任行...

中南美洲行喊停幕後揭祕 賴清德今年過境美機會接近零

賴清德總統自從2024年出訪太平洋邦交國，於出訪期間過境夏威夷和關島之後，原本規畫今年出訪中南美洲，並在途中過境美國城市，不過8月行程喊停之後，有涉外人士分析說，賴清德總統今年之前若想過境美國，機率接近於零。 聯合報華府特派記者陳熙文，為讀者耙梳今年夏天賴清德原訂出訪南美洲友邦，最後卻喊停的幕後經過。

張俊雄告別式明天舉行 賴清德、蔡英文及陳水扁將同場追思

前行政院長張俊雄辭世，享壽87歲。告別式將於11日上午10時在高雄市立殯儀館景行廳舉行。家屬表示，總統賴清德、前總統陳水...

吳思瑤遭二度冒名 揚言下午3時總統府開槍投炸彈

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信；稍早又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。