影／張俊雄追思禮拜 賴清德頒褒揚令、歷任閣揆覆黨旗
行政院前院長張俊雄辭世今天在高雄舉辦追思禮拜，賴清德總統及兩位前總統陳水扁及蔡英文，三位歷任行政院長謝長廷、游錫堃、蘇貞昌都出席。賴總統特別親頒褒揚令，並引用聖經提摩太後書經節「那美好的仗已經打過」，表彰張俊雄對台灣自由、民主、人權發展的貢獻，功在黨國，功在社會。
告別式由立委賴瑞隆擔任司儀，民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別，現場也有數百名親友及民進黨重量級人士前來為張俊雄告別。
賴清德總統表示，張俊雄曾任總統府秘書長、行政院副院長、行政院院長等職任內推動多項重要政策，為社會發展與國家安定貢獻良多。他長年支持黨外民主運動，見證美麗島事件，在軍法大審挺身而出為高俊明辯護，投入民主人權運動，並連任五屆立委。1986年民進黨創黨時，是民進黨十位創黨成員之一，之後擔任民進黨秘書長。2000年擔任陳水扁總統競選總幹事，推動政黨輪替，為台灣民主跨出重要一步，可謂「功在民主」。
