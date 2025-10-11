影／前閣揆張俊雄告別式 賴清德總統頒褒揚令表彰功在黨國

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
告別式歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。記者郭韋綺／攝影
告別式歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。記者郭韋綺／攝影

行政院長張俊雄辭世，享壽87歲，今早在高雄市立殯儀館景行廳舉行告別式。賴清德總統及兩位前總統陳水扁及蔡英文，三位歷任行政院長都出席。賴總統親頒褒揚令，並引用聖經提摩太後書經節「那美好的仗已經打過」，表彰張俊雄對台灣自由、民主、人權發展的貢獻，功在黨國，功在社會。

告別式由立委賴瑞隆擔任司儀，民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。

賴清德總統表示，今天他懷抱著謙卑、感恩、不捨的心情，參加大家敬愛的主內弟兄張俊雄追思禮拜。張弟兄日本時代出生於嘉義市基督教家庭，一生虔誠。自幼聰穎伶俐，嘉義中學畢業後考上台灣大學法律系，畢業後即通過律師高考，是當年的「狀元」，表現傑出。

他有愛心、有勇氣，常說「人生的價值不在得到多少，而在付出多少；施比受更為有福」，在高雄執業期間，也在平民律師服務中心擔任志願律師，關懷弱勢，更長年支持黨外民主運動，見證美麗島事件，在軍法大審挺身而出為高俊明辯護。

賴總統表示，張在台大就學期間，受恩師彭明敏啟發，主張追求民主，當家作主。1983年起，站上民主運動第一線，投入民主人權運動，並連任五屆立委。1986年民進黨創黨時，是民進黨十位創黨成員之一，之後擔任民進黨秘書長。2000年擔任陳水扁總統競選總幹事，推動政黨輪替，為台灣民主跨出重要一步，可謂「功在民主」。

賴總統說，張俊雄也「功在國家」，曾任總統府秘書長、行政院副院長、行政院院長等職任內推動多項重要政策，為社會發展與國家安定貢獻良多。政黨輪替社會動盪時期，更是穩定國家的力量。綜觀其一生，正如聖經「彌迦書」第六章所言：「行公義，好憐憫，存謙卑的心，與神同行。」他的離開，是台灣的損失。

總統最後引用聖經「提摩太後書」第四章第六至八節「那美好的仗你已經打過，當跑的路你已經跑盡，當守的信仰你也守住」，相信上帝會賜予他公義的冠冕。

前行政院長張俊雄辭世，賴清德總統（右）親頒褒揚令，由張遺孀朱阿英代表接受。記者郭韋綺／攝影
前行政院長張俊雄辭世，賴清德總統（右）親頒褒揚令，由張遺孀朱阿英代表接受。記者郭韋綺／攝影

