關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
交保後，柯文哲第一次到新竹大坪頂納骨堂祭拜父親。圖／取自柯文哲臉書
交保後，柯文哲第一次到新竹大坪頂納骨堂祭拜父親。圖／取自柯文哲臉書

民眾黨前主席柯文哲京華城案遭關押近一年，日前以7千萬交保，但羈押期間遇柯的父親柯承發過世。柯文哲今在臉書發文表示，沒辦法在父親病危臨終時陪在身邊，是人生最大的遺憾，甚至是律師告知，才知道父親已去世，「那種悲傷直到現在都是難以言喻。」過世後連父親骨灰甕放哪都不知道。

柯文哲表示，父親病危臨終時，因為他還在羈押期間，沒有辦法陪在身邊，一直是他人生最大的遺憾。有一天律師來土城看守所，說「你父親已經在昨天早上8點過世」，才知道父親已經去世了，「那種悲傷直到現在都是難以言喻。」

柯文哲指出，後來父親告別式，經過一番交涉，執政當局只同意他參加家祭，在父親封棺之前，見最後一面，之後立刻被押回土城看守所，隨後的公祭儀式、火化和入塔，他都沒有參與，「因此我在父親過世後，他的骨灰甕放在哪裡，我都不知道。」

柯文哲表示，這次交保後，他本來要立刻去納骨塔祭拜父親。但是母親認為等農曆7月之後再去。因此只在交保後第三天，到了桃園宏願大千世界，先去父親的牌位前祭拜。直到昨天，是他第一次到新竹大坪頂納骨堂祭拜父親。

