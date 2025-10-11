關押時不知父骨灰甕放哪 柯文哲昨首祭拜：悲傷至今難以言喻
民眾黨前主席柯文哲涉京華城案遭關押近一年，日前以7千萬交保，但羈押期間遇柯的父親柯承發過世。柯文哲今在臉書發文表示，沒辦法在父親病危臨終時陪在身邊，是人生最大的遺憾，甚至是律師告知，才知道父親已去世，「那種悲傷直到現在都是難以言喻。」過世後連父親骨灰甕放哪都不知道。
柯文哲表示，父親病危臨終時，因為他還在羈押期間，沒有辦法陪在身邊，一直是他人生最大的遺憾。有一天律師來土城看守所，說「你父親已經在昨天早上8點過世」，才知道父親已經去世了，「那種悲傷直到現在都是難以言喻。」
柯文哲指出，後來父親告別式，經過一番交涉，執政當局只同意他參加家祭，在父親封棺之前，見最後一面，之後立刻被押回土城看守所，隨後的公祭儀式、火化和入塔，他都沒有參與，「因此我在父親過世後，他的骨灰甕放在哪裡，我都不知道。」
柯文哲表示，這次交保後，他本來要立刻去納骨塔祭拜父親。但是母親認為等農曆7月之後再去。因此只在交保後第三天，到了桃園宏願大千世界，先去父親的牌位前祭拜。直到昨天，是他第一次到新竹大坪頂納骨堂祭拜父親。
👉花蓮堰塞湖溢流釀災情
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言