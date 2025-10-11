瑞典國會議員訪台 吳志中：重要價值夥伴
外交部政務次長吳志中9日午宴歡迎「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團，感謝瑞典國會對台灣的長期支持與友好情誼。吳志中表示，台瑞兩國都堅持民主、自由與人權理念，是彼此重要的價值夥伴。
外交部今天發布新聞稿指出，吳志中9日午宴歡迎「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，並指出儘管台灣與瑞典距離遙遠，但是兩國都堅持民主、自由與人權理念，是彼此重要的價值夥伴。當前台灣與歐洲均面臨威權國家擴張威脅，民主國家更須團結一致。
訪團團長、瑞典國會議員安絲特（AlexandraAnstrell）致詞表示，當前全球面臨市場變動與地緣政治挑戰，台瑞兩國應攜手捍衛民主、維護區域安全與穩定，訪台期間充分感受台灣人民的友好熱情，留下深刻良好的印象，返國後將繼續支持台瑞進一步深化友誼與合作，推動雙方在網路安全、海底關鍵基礎設施防護等重要議題的相互學習及交流。
吳志中說明，台灣位於捍衛民主的最前線，除持續致力提升自我防衛能力外，也需要更多民主盟友與台灣站在一起，共同守護台海與印太區域的和平穩定，捍衛彼此珍視的民主自由，台灣半導體的成功並非來自單打獨鬥，而是與歐洲夥伴長期合作的成果。世界共同造就今日民主繁榮的台灣，台灣非僅是「自成一格」的國家，也是全世界的台灣。
外交部表示，瑞典政府與國會議員近年多次公開支持台灣有意義參與國際組織，並屢次重申維護台海和平穩定的重要性。瑞典是台灣在北歐的最大貿易夥伴，兩國在經貿、教育與人文等領域交流密切。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言