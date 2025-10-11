瑞典國會議員訪台 吳志中：重要價值夥伴

外交部政務次長吳志中9日午宴歡迎「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團，感謝瑞典國會對台灣的長期支持與友好情誼。吳志中表示，台瑞兩國都堅持民主、自由與人權理念，是彼此重要的價值夥伴。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中9日午宴歡迎「台瑞典國會議員協會」跨黨派訪問團一行11人，並指出儘管台灣與瑞典距離遙遠，但是兩國都堅持民主、自由與人權理念，是彼此重要的價值夥伴。當前台灣與歐洲均面臨威權國家擴張威脅，民主國家更須團結一致。

訪團團長、瑞典國會議員安絲特（AlexandraAnstrell）致詞表示，當前全球面臨市場變動與地緣政治挑戰，台瑞兩國應攜手捍衛民主、維護區域安全與穩定，訪台期間充分感受台灣人民的友好熱情，留下深刻良好的印象，返國後將繼續支持台瑞進一步深化友誼與合作，推動雙方在網路安全、海底關鍵基礎設施防護等重要議題的相互學習及交流。

吳志中說明，台灣位於捍衛民主的最前線，除持續致力提升自我防衛能力外，也需要更多民主盟友與台灣站在一起，共同守護台海與印太區域的和平穩定，捍衛彼此珍視的民主自由，台灣半導體的成功並非來自單打獨鬥，而是與歐洲夥伴長期合作的成果。世界共同造就今日民主繁榮的台灣，台灣非僅是「自成一格」的國家，也是全世界的台灣。

外交部表示，瑞典政府與國會議員近年多次公開支持台灣有意義參與國際組織，並屢次重申維護台海和平穩定的重要性。瑞典是台灣在北歐的最大貿易夥伴，兩國在經貿、教育與人文等領域交流密切。

