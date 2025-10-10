總統接見貝里斯總督 盼攜手促進台貝共榮發展

總統賴清德今天接見貝里斯總督察芙拉伉儷表示，感謝貝里斯政府及國會長期在國際場合為台灣發聲，台貝建交36年來共享民主、自由與人權等普世價值，且在各領域深化合作、成果豐碩。期盼未來攜手促進兩國共榮發展，讓邦誼更上層樓。

總統賴清德下午會見貝里斯總督察芙拉（FroylaTzalam）暨夫婿等一行人，總統致詞時，首先歡迎察芙拉首度率團訪問台灣，不遠千里前來參加今年的雙十國慶活動，展現貝里斯政府對台灣的重視，更彰顯兩國深厚邦誼。

總統並表示，貝里斯是台灣在中美洲的重要友邦，兩國建交36年來，共享民主、自由與人權等普世價值，且在基礎建設、文化教育、婦女賦權、公共衛生、農業技術以及科技創新等領域深化合作、成果豐碩。

總統提到，由兩國共同推動的聖佩卓醫院與社會住宅等建設，改善了貝里斯醫療與社會照護環境，也提升了人民的福祉。在人才教育方面，台灣除提供獎學金，邀請貝里斯青年來台學習，也在貝里斯設立多項技職培訓班，協助培育專業人才、帶動產業發展。

總統說明，今年啟動的「青年百億海外圓夢基金計畫」，期盼深化兩國年輕世代交流，促進彼此了解，為雙邊關係注入新動力。

在經貿合作方面，總統談及，去年貝里斯對台灣出口成長超過3.5倍，更成為台灣第4大龍蝦進口國；今年7月底進一步開放貝里斯冷凍白蝦等產品進口零關稅，未來更將推動智慧水產養殖合作，促進產業升級與就業，展現台灣「總合外交」成果。

總統也代表台灣人民感謝貝里斯政府及國會長期在國際場合為台灣發聲，無論是在聯合國、世界衛生組織（WHO）等國際場合展現支持，或是今年6月貝里斯眾議院通過「支持民主台灣暨強化台貝邦誼動議」，都展現雙邊深厚情誼及相互信任，台灣人民始終銘記在心。總統強調，相信透過此次察芙拉來訪，台貝能在更多領域深化合作，促進兩國共榮發展，讓邦誼更上層樓。

察芙拉致詞時首先代表貝里斯政府與人民祝賀114年中華民國國慶，也感謝台灣人民的熱情接待。察芙拉表示，貝里斯是中華民國台灣最堅定的支持者，支持台灣擁有民族自決權與以主權國家身分參與國際組織，台灣擁有豐富經驗與成果可與世界分享。

察芙拉提到，台貝兩國30多年來攜手合作推動夥伴關係，互相分享經驗，共同推動社會成長。台灣一直以來支持貝里斯推展教育、農業、中小企業及風險管理等領域，當前世界面臨疫情、氣候變遷及環境污染等挑戰，更需要各國加強合作。

察芙拉強調，台灣堅持做對的事，不僅投資人民福祉，也支持理念相近的國際夥伴。在這個動盪與不可預測的世界中，台灣、貝里斯及其他夥伴的穩健治理，將有助於強化社會韌性，共同面對全球挑戰。

