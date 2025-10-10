是否設大陸及他國戶籍 候選人未來應具結刊登公報
近年出現幾起村長、里長具中國籍情形，引發關注。內政部近日預告修正公職人員選舉罷免法施行細則，要求候選人登記申請調查表時，應具結未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，以及不具其他國家國籍，且相關結果須刊登選舉公報。
具中國籍民代近年引發討論，前南投縣議員史雪燕去年底因違反國籍法，未在就職前辦理放棄中華民國以外國籍，並於就職日1年內完成放棄並提佐證資料，遭內政部解除議員公職；來自中國四川、2022年首度參選並當選的花蓮學田村長鄧萬華，也在今年8月遭鄉公所解職。
內政部昨天預告提出「公職人員選舉罷免法施行細則」第15條修正草案，增列候選人登記申請調查表應包括未在大陸地區設有戶籍與領用大陸地區護照，及不具其他國家國籍之具結情形，候選人具結情形並刊登選舉公報之規定。
內政部解釋，依國籍法第20條第1項及第4項規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職。中華民國國民兼具外國國籍者，擬任民選公職人員時，應於就職前辦理放棄外國國籍，並於就職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件。
另外，依台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1第1項、第2項規定及陸委會114年4月16日陸法字第1140400361號令，台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用大陸地區護照，違反者，喪失台灣地區人民身分及其在台灣地區選舉、擔任公職權利。
內政部說明，上開「設有戶籍」指的是持有大陸地區居民身分證及定居證，申請登記為候選人者都應知悉相關規定。
內政部強調，參選公職意謂有取得政權、參與分配國家資源的可能，相關人等當選就職後，對國家即負有高度忠誠義務，因此候選人是否在大陸地區設有戶籍、領用大陸地區護照，以及中華民國以外國籍的情事，選民應有知悉權利，因此增列相關規定。
▪ 懶人卡／堰塞湖溢流慘案 天災還人禍？災情、救援、政府應變一次看
▪ 整理包／花蓮光復鄉堰塞湖潰決「如1水庫灌入市區」 關鍵2個月時間軸
▪ 整理包／堰塞湖大解密！大自然「臨時水庫」怎麼形成、有何危險
▪ 圖解／馬太鞍溪堰塞湖災情為何這麼嚴重？為何不能事先破壞壩體？
▪ 圖解／還有洪災危險嗎？看馬太鞍溪堰塞湖變化 溢流破口在哪
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言