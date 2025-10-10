快訊

薇閣中學遭傳「廁所5男2女」！校方怒告妨害名譽 警通知2網友到案

「通車囉！」災民感動放鞭炮慶祝 馬太鞍溪涵管便道開放了

郝龍斌稱被網軍攻擊「比綠營猛」 鄭麗文遭影射回應了

張俊雄告別式明天舉行 賴清德、蔡英文及陳水扁將同場追思

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
前行政院長張俊雄告別式11日在高雄市立殯儀館景行廳舉行。記者郭韋綺／翻攝
前行政院長張俊雄告別式11日在高雄市立殯儀館景行廳舉行。記者郭韋綺／翻攝

行政院長張俊雄辭世，享壽87歲。告別式將於11日上午10時在高雄市立殯儀館景行廳舉行。家屬表示，總統賴清德、前總統陳水扁蔡英文都將親自出席，追思對台灣自由、民主、人權發展的貢獻。

典禮預定由立委賴瑞隆擔任司儀，總統賴清德將親頒褒揚令。民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。儀式結束後，將舉行告別禮拜，場面莊嚴肅穆。

黃文益表示，為確保典禮順利進行，當日上午9時起開放進場，並將實施安全檢查，呼籲前來致意的民眾提前抵達，配合現場引導，共同向張俊雄院長致上最後敬意。典禮亦將提供線上直播，方便各界人士同步追思。

張俊雄出生於1938年，雲林人，早年投身民主運動，長期為弱勢與人權奔走，是美麗島事件辯護律師團之一，也因此步入政壇，加入民進黨，曾任立委、行政院長、總統府資政。

然而卸下公職，他選擇投身監獄志工行列，輔導受刑人重生，視為是「最幸福的時刻」，並認為這是在「關心那些被遺棄卻最重要的事」。張俊雄晚年回高雄定居，家屬形容，他一生奉獻給民主與正義，留下謙遜、堅定的身影。

行政院 賴清德 民進黨 蔡英文 賴瑞隆 陳水扁 陳其邁 蘇貞昌

延伸閱讀

館長瞎扯要砍賴清德頭！余天怒噴：難怪會被開槍

評賴清德國慶演說「華麗辭藻」 張麗善讚韓國瑜：說出我們心聲

賴清德總統國慶演說 著重和平穩定、未觸及互不隸屬

賴清德喊建構台灣之盾 羅智強：有戰備 也要有兩岸互信

相關新聞

王世堅「沒出息」神曲反攻大陸 網讚：台灣之光、民進黨難得清流

民進黨立委王世堅時任台北市議員質詢台北市前市長柯文哲時，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」等金句，日前...

吳思瑤遭二度冒名 揚言下午3時總統府開槍投炸彈

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信；稍早又...

張俊雄告別式明天舉行 賴清德、蔡英文及陳水扁將同場追思

前行政院長張俊雄辭世，享壽87歲。告別式將於11日上午10時在高雄市立殯儀館景行廳舉行。家屬表示，總統賴清德、前總統陳水...

王世堅「沒出息」神曲兩岸爆紅 學者：情感滲透取代政治辯證

大陸網友為民進黨立委王世堅製作的「沒出息」神曲紅爆兩岸，幾天內，成千上萬人跟唱、模仿、二創，甚至誕生「堅學宇宙」，銘傳大...

三強鼎立或兩強對決？藍黨魁戰倒數 盧秀燕喊話藏深意

國民黨主席選舉戰況持續膠著，領先群的候選人緊咬對手，積極尋求黨內各方支持，但彼此攻防砲火也未停歇。國民黨人士認為，經過一番激烈衝撞，選情態勢也逐漸明朗，套一句台中市長盧秀燕在國慶晚會的話，家和萬事興，黨主席選舉最後倒數，有投票權黨員能否做出最後理性的選擇，才是決定勝敗的關鍵。

國慶大會揭序幕！彰化大村國小領唱國歌 巨幅國旗飛越府前慶雙十

114年國慶大會今天在彰化縣大村國小合唱團的國歌聲中，揭開序幕。同時間，契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府前廣場上空...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。