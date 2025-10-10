張俊雄告別式明天舉行 賴清德、蔡英文及陳水扁將同場追思
前行政院長張俊雄辭世，享壽87歲。告別式將於11日上午10時在高雄市立殯儀館景行廳舉行。家屬表示，總統賴清德、前總統陳水扁及蔡英文都將親自出席，追思對台灣自由、民主、人權發展的貢獻。
典禮預定由立委賴瑞隆擔任司儀，總統賴清德將親頒褒揚令。民進黨高雄市黨部主委黃文益擔任呈旗官，歷任行政院長游錫堃、謝長廷、蘇貞昌及高雄市長陳其邁則擔任覆旗官，以黨旗覆棺，隆重送別。儀式結束後，將舉行告別禮拜，場面莊嚴肅穆。
黃文益表示，為確保典禮順利進行，當日上午9時起開放進場，並將實施安全檢查，呼籲前來致意的民眾提前抵達，配合現場引導，共同向張俊雄院長致上最後敬意。典禮亦將提供線上直播，方便各界人士同步追思。
張俊雄出生於1938年，雲林人，早年投身民主運動，長期為弱勢與人權奔走，是美麗島事件辯護律師團之一，也因此步入政壇，加入民進黨，曾任立委、行政院長、總統府資政。
然而卸下公職，他選擇投身監獄志工行列，輔導受刑人重生，視為是「最幸福的時刻」，並認為這是在「關心那些被遺棄卻最重要的事」。張俊雄晚年回高雄定居，家屬形容，他一生奉獻給民主與正義，留下謙遜、堅定的身影。
