吳思瑤遭二度冒名 揚言下午3時總統府開槍投炸彈

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

總統府國慶大會將於今天登場，警政署昨晚收到不明人士冒名民進黨立委吳思瑤，揚言「國慶開槍掃射總統府前人群」的恐嚇信；稍早又二度收到類似冒名內容，指出下午3時要在總統府開車撞擊人群，還要開槍、投擲炸彈，吳思瑤也在臉書貼文，向大家示警。

吳思瑤指出，她昨天收到內政部警政署署長信箱的確認信，有人以她的名義嗆聲放話「明天國慶日，總統府開槍」、「見人就開槍，向人群掃射，向總統府扔汽油彈」，對方還在系統留的email，居然也是她的公開信箱。

吳思瑤說，遭冒名恐嚇危害公眾安全，她已於第一時間報案。台灣現在有一股濫用民主自由挑戰法治的歪風，無法理性思辯溝通，反而靠違法暴力及仇恨言論，洩憤出氣，國家重大慶典，不容任何公共安全的威脅。息事寧人就是姑息養奸，大事化小就是為虎作倀，該告就告，她絕不客氣。

吳思瑤遭二度冒名，揚言下午3時總統府開槍投炸彈。圖／吳思瑤提供
吳思瑤遭二度冒名，揚言下午3時總統府開槍投炸彈。圖／吳思瑤提供

總統府 吳思瑤

