王世堅「沒出息」神曲反攻大陸 網讚：台灣之光、民進黨難得清流

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
立委王世堅因神曲「沒出息」紅遍兩岸。圖／聯合報系資料照片
立委王世堅因神曲「沒出息」紅遍兩岸。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委王世堅時任台北市議員質詢台北市前市長柯文哲時，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬」等金句，日前被大陸音樂人王搏改編成歌曲「沒出息」，在社群平台的小紅書、抖音爆紅，陸媒也競相報導，更紅回台灣。網友笑喊「支持王世堅選台北市長」、「明年台北市長競選歌曲」。

歌曲「沒出息」收錄王世堅過去質詢內容片段，「本來應該從從容容游刃有餘，現在是匆匆忙忙連滾帶爬，睜眼說瞎話，你在哽咽什麼？你在哭什麼啊？沒出息」。王世堅對於自己質詢內容竟被編成歌曲，他受訪時直呼很意外，「網路世界實在太神奇了」、「我是嘆為觀止的」。

Threads也引起討論，網友表示，「原本以為台灣的樂壇開始影響力愈來愈小，現在靠著王世堅的沒出息成功逆轉」、「看下小紅書就知道，王世堅已經吹起第一波反統戰的號角」、「練一練明年大巨蛋」、「他好可愛，民進黨難得的清流」、「問世堅情為何物，直叫人連滾帶爬」、「台灣之光」。

抖音「音樂人王搏」的「沒出息」原始影片，已經超過41萬人按讚、3萬則留言。該曲更被改編各種版本，也引起孩童模仿他質詢的肢體語言。大陸網友表示，這首歌之所以火，是因為歌詞和旋律引起大陸年輕人的共鳴。十幾歲從從容容，20幾歲遊刃有餘，30歲開始匆匆忙忙，40歲已經連滾帶爬，50歲學會睜眼說瞎話，注定一生沒出息，這就是大陸這一代人的現狀。

