王世堅「沒出息」神曲兩岸爆紅 學者：情感滲透取代政治辯證

大陸網友為民進黨立委王世堅製作的「沒出息」神曲紅爆兩岸，幾天內，成千上萬人跟唱、模仿、二創，甚至誕生「堅學宇宙」，銘傳大學廣電系主任杜聖聰分析，他認為這並非單純的「模仿秀」，而是跨界的傳播現象，展現出情感滲透取代政治辯證的新型文化交流。

杜聖聰分析，「沒出息」的爆紅是一場跨文化的內容再生，原屬政治語言的素材，經重新編曲與節奏化，成為可哼唱的娛樂符號。這正印證麥克魯漢媒介即訊息的理論，在短影音語境中，內容本體已被弱化，可傳唱性與模因潛力才是核心。

杜聖聰指出，大陸影音平台如抖音、小紅書、快手，以演算法分發形成「熱力傳導」，當內容被大量互動後，系統持續推送，進入「全民模仿循環」。王世堅的聲音不僅被聽見，更被「編排」成一種集體聲音表演，成為兩岸共同參與的娛樂文本。

杜聖聰強調，「好玩」是文化傳播的潤滑劑。對台灣觀眾而言，它是熟悉語感的幽默；對大陸觀眾，則是異域口音的趣味。這種錯位美學讓內容跨越語境，產生新的幽默感與文化共鳴。

但杜聖聰也提醒，「沒出息」的熱傳突顯兩岸文化輸出的不對稱。大陸演算法能快速擴散台灣素材，但台灣卻缺乏反向輸出的平台，形成「單向熱傳」的結構性不平衡。

杜聖聰認為，這現象雖非政治性，卻揭示了資訊權力的再分配：誰能決定什麼被看見、被演算法記得？這關乎「議程設定權」與「文化主體性」。旋律成為新的文化包裝，淡化政治語意、重塑受眾想像。

杜聖聰說，「沒出息」的流行不僅是幽默或娛樂事件，而是一場關於敘事權的再造。當音樂與演算法共軌、娛樂化成為新的意識形態載體時，兩岸文化交流正進入一個以情感傳播取代理性辯論的新時代。

