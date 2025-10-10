國慶大會揭序幕！彰化大村國小領唱國歌 巨幅國旗飛越府前慶雙十

國民黨主席選舉戰況持續膠著，領先群的候選人緊咬對手，積極尋求黨內各方支持，但彼此攻防砲火也未停歇。國民黨人士認為，經過一番激烈衝撞，選情態勢也逐漸明朗，套一句台中市長盧秀燕在國慶晚會的話，家和萬事興，黨主席選舉最後倒數，有投票權黨員能否做出最後理性的選擇，才是決定勝敗的關鍵。

