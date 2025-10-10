快訊

香蕉慶祝雙十國慶！妻子秀「國旗比基尼」掀網暴動

諾貝爾和平獎今頒發！獲獎賭盤賠率大跌「川普成黑馬」

「鏟子超人」國慶日不休息！7千人上午湧入光復

國慶大會揭序幕！彰化大村國小領唱國歌 巨幅國旗飛越府前慶雙十

中央社／ 台北10日電
雙十國慶大會10日盛大舉行，國旗機隊吊掛巨幅國旗從松山機場起飛，越過台北市區上空。中央社
雙十國慶大會10日盛大舉行，國旗機隊吊掛巨幅國旗從松山機場起飛，越過台北市區上空。中央社

114年國慶大會今天在彰化縣大村國小合唱團的國歌聲中，揭開序幕。同時間，契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府前廣場上空，慶祝中華民國114年國慶。

今年國慶主題延續去年「中華民國生日快樂」，主視覺以雙十圖樣為基礎，主色取自青天白日滿地紅。國慶大會自上午8時52分開始，在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段。

總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、以及外交部長林佳龍接見外賓後，慶典進入國慶大會階段。

國歌領唱由彰化縣大村國小合唱團，以及獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱。國歌響起時，1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空。

國慶 總統府

延伸閱讀

關稅影響...國慶連假整周排休 彰化仍有千人減班休息

影／ 114年國慶典禮 三軍樂儀隊精彩操槍

2026九合一選舉基層前哨戰開始 彰化溪湖鎮代選區重劃失敗

彰化北斗秋日最浪漫花海！ 粉色美人樹花海搭配水岸美景如夢似幻

相關新聞

三強鼎立或兩強對決？藍黨魁戰倒數 盧秀燕喊話藏深意

國民黨主席選舉戰況持續膠著，領先群的候選人緊咬對手，積極尋求黨內各方支持，但彼此攻防砲火也未停歇。國民黨人士認為，經過一番激烈衝撞，選情態勢也逐漸明朗，套一句台中市長盧秀燕在國慶晚會的話，家和萬事興，黨主席選舉最後倒數，有投票權黨員能否做出最後理性的選擇，才是決定勝敗的關鍵。

國慶大會揭序幕！彰化大村國小領唱國歌 巨幅國旗飛越府前慶雙十

114年國慶大會今天在彰化縣大村國小合唱團的國歌聲中，揭開序幕。同時間，契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府前廣場上空...

轟過去一年撕裂台灣 黃國昌：賴總統應有具體作為弭平傷痕

114年國慶大會在總統府前登場，民眾黨主席黃國昌領銜民眾黨立委出席。黃國昌喊話賴清德總統，為何過去這年民進黨帶給台灣的只...

話術操控下的加薩戰爭 真正和平仍遙遠

心繫諾貝爾和平獎的美國總統川普，在和平獎宣布得主前夕宣布以色列和哈瑪斯同意美方所提、加薩和平計畫的第一階段。美國和以色列一直用話術掩蓋加薩戰爭血腥真相：轟炸成了「安全行動」，驅逐稱作「自願移民」，毀滅被包裝為「防衛」。台灣假訊息洗禮的經驗不缺，能否看穿這場認知作戰，反思語言與權力？

王毅訪羅馬 駐義代表：國慶酒會險遭中國打壓取消

駐義代表蔡允中今天透露，駐處8日舉辦的國慶酒會險遭中國打壓取消。代表處在酒會前一天，突然接到飯店要求退訂場地，因為同一天...

5萬的椅子與虛胖的堡壘 國防預算該花在哪

韌性特別預算案9日在立法院完成初審，行政院編列5700億元的強化韌性特別預算，國防部預算就高達1132億元，其中國防部編列「長官專用椅」單價5萬元，引發外界譁然。當官員解釋那是符合人體工學與特規耐用的座椅時，人民想問：納稅人的錢是花在官員的舒適上，還是投入保家衛國？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。