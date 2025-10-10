國慶大會揭序幕！彰化大村國小領唱國歌 巨幅國旗飛越府前慶雙十
114年國慶大會今天在彰化縣大村國小合唱團的國歌聲中，揭開序幕。同時間，契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗飛越總統府前廣場上空，慶祝中華民國114年國慶。
今年國慶主題延續去年「中華民國生日快樂」，主視覺以雙十圖樣為基礎，主色取自青天白日滿地紅。國慶大會自上午8時52分開始，在總統府前廣場登場，分為序幕暖場、國慶大會、主題表演等3階段。
總統賴清德、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、以及外交部長林佳龍接見外賓後，慶典進入國慶大會階段。
國歌領唱由彰化縣大村國小合唱團，以及獲選113年優秀新住民代表及社會團體公益貢獻金質獎代表吳仕玫、陳凱蒂、林采妮共同演唱。國歌響起時，1架CH-47SD契努克運兵直升機吊掛巨幅國旗，伴隨2架UH-60M黑鷹直升機飛越總統府前方廣場上空。
