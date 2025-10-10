轟過去一年撕裂台灣 黃國昌：賴總統應有具體作為弭平傷痕

114年國慶大會在總統府前登場，民眾黨主席黃國昌領銜民眾黨立委出席。黃國昌喊話賴清德總統，為何過去這年民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，採取具體作為弭平這些傷痕。他也強調，民眾黨將國家利益放在政黨利益之前。

國慶大會今登場，天氣雖炎熱，與會者熱情不減。黃國昌等出席國慶大會，他受訪表示，去年國慶，民眾黨所有立委在前主席柯文哲被關押的情況下，還是一起出席國慶，因把國家利益放在政黨利益之上。去年國慶文告中，賴總統說他要團結台灣，共圓夢想。遺憾看到民進黨不是團結台灣，透過發動大惡罷，黨、檢、媒三位一體追殺政治對手，撕裂社會、國家。雖然覺得遺憾，但今年國慶一樣出席，因為這是國家生日。

黃國昌指出，心中雖有遺憾，但也有期許，希望賴總統好好想想過去這一年，由於民進黨違法濫權，對於社會造成傷害，在人民之間創造仇恨，能有什麼具體作為弭平，降低衝突跟仇恨，這是人民共同期待，台灣面臨內憂外患，不管是美國川普政府高關稅或川習會，可能都會對於台灣整體國家利益、經濟民生造成相當大的衝擊。

黃國昌也說，台灣在內政上，除了救災外，還有很多根本性問題，包括能源政策，台灣如果要發展AI產業，不管輝達落腳何處，民進黨政府無法迴避的根本問題是，發展AI產業的能源從哪來？電力供應不足，導致燃煤電廠即使轉為備用機組，還無法真正退役，仍然需要在人民被蒙在鼓裡的情況下火力全開。相信這些問題都是台灣人共同關心的問題。

黃國昌強調，賴總統可以想想，為何過去這年民進黨帶給台灣的只有分裂、對立、人民間的不信任，採取具體作為弭平這些傷痕。除了柯文哲說的國家利益放在政黨利益之前，更重要的是會繼續扮演理性、中道、改革的角色，為台灣人找出路，秉持聯合政府理念，跟不同黨派、熱愛這塊土地的政治工作者一起合作。至於有媒體指出國安單位要調查狗仔是否有境外勢力介入，黃說，該調查就好好調查。

