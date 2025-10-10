王毅訪羅馬 駐義代表：國慶酒會險遭中國打壓取消

駐義代表蔡允中今天透露，駐處8日舉辦的國慶酒會險遭中國打壓取消。代表處在酒會前一天，突然接到飯店要求退訂場地，因為同一天訪問羅馬的中國外長王毅也指定下榻該飯店；所幸經駐處力爭，酒會仍順利舉辦。

蔡允中今天應邀在義大利參議員特爾吉（GiulioTerzi）舉辦的「中國對歐盟影響」座談會中演講。義大利參議員裴洛葛瑞諾（Cinzia Pellegrino）、普里阿莫（Andrea De Priamo），羅馬尼亞智庫「專家論壇」（Expert Forum）主席伊歐尼塔（Sorin Ionita）、義大利頁報（Il Foglio）資深記者龐皮利（Giulia Pompili）皆出席。

蔡允中在會中強調，台灣是最了解中國影響力的國家，台灣每天面臨中國文攻武嚇，且中國不只試圖滲透台灣本土，還常常「把壓力延伸到海外」。

蔡允中透露，他可舉一個剛發生的真實案例說明。8日晚間駐義代表處在羅馬知名的「王子公園飯店」（Hotel Parco Dei Principi）舉行國慶酒會，駐處早在今年初就與飯店簽約預定場地，卻在酒會前一天忽然接到飯店來電，稱因中國有大型代表團要入住，飯店收到中方的要求與壓力，必須取消舉辦台灣的酒會。

蔡允中說，駐義代表處花了整天對抗這個突如其來的不合理要求，「幸好結果是成功的，飯店最終決定與我們站在一起，回絕中國代表團的要求，中國代表團因此改住另一個飯店。」

蔡允中表示，他本不想提這件事，台灣熱愛和平，並不想捲入與中國的紛爭，但台義有共同價值，都相信國際社會的競爭必須是良性的，應該建立在公平且以規則為基礎的前提上。

參議員裴洛葛瑞諾今年9月甫訪問台灣，她聽聞中國以小動作阻撓台灣在義大利的國慶酒會，在座談中發聲挺台。

她坦言，這個案例凸顯中國一貫行事風格，「我們不能不承認台灣人民偉大的精神價值、堅韌和毅力，台灣人面臨巨大挑戰，在隨時可能遭中國攻擊的心理壓力下，每天還要保持冷靜。」她感嘆，「就連一些小活動，台灣也每天受到中國干預。」

龐皮利曾因撰寫批判中國的新聞，遭中國駐義使館威嚇。她在會中直言， 許多人在義大利曾被中國刁難，至今仍得忍氣吞聲，就像義大利與台灣發展關係都得遮遮掩掩，「幾週前台灣的外交部長訪問羅馬，大家為何沒看到義大利媒體報導? 因為消息從未被正式公布，就是怕挑動敏感神經，影響中國外長王毅的訪義行程。」

曾任義大利外長的參議員特爾吉警示，中國正不斷利用社群網路發動認知戰，中國招募許多擁有成千上萬追蹤者的「網紅」，特別針對台灣與香港問題，散播中共版本的論述，讓很多年輕人不自覺受到洗腦。

王毅8、9日訪問義大利，行程包括與義大利外長共同舉行義中政府會議，以及拜會義大利總統。「王子公園飯店」是中國官方代表團經常選擇下榻的飯店，中國國家主席習近平2019年訪問義大利簽署一帶一路協議時，也住在這家飯店的皇家套房。

據義媒當時報導，中國特別青睞此飯店，是因羅馬多數豪華飯店都與美國大使館位在同一街區，中方認為美國使館有竊聽附近聲波的技術，因此當時提出的住宿要求之一是「離美國大使館遠一點」。

