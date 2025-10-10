聽新聞
在野2026組提名委員會 黃國昌：納入思考

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

民眾黨昨選在國慶日前一天舉辦「聯合政府」論壇，民眾黨主席黃國昌強調，辦研討會是為了延續民眾黨前主席柯文哲理念，聯合政府絕對不只是權位的分配，而是政黨與政黨之間彼此的協議；對於台北市前市長郝龍斌拋出二○二六年地方選舉「籌組聯合提名委員會」，黃國昌則說虛心聆聽也會納入思考。

民眾黨昨天舉行「聯合政府與台灣民主的進階嘗試」論壇，邀請多位學者專家及黨公職與會交換意見。針對郝龍斌拋出二○二六年在野黨籌組「聯合提名委員會」，黃國昌受訪時表示，目前正值國民黨主席選舉，所有候選人都是人才濟濟，民眾黨虛心聆聽也會納入思考，「針對個別候選人提出的政見，我們不適合提出過度評論」。

面對媒體詢問，民眾黨是否有意籌組聯合提名委員會？黃國昌則說，為了延續並貫徹民眾黨前主席柯文哲提出的理念，民眾黨政策會舉辦聯合政府研討會，希望汲取更多國外經驗、專家學者寶貴意見，「針對未來可能的走向及具體作法，我們都保持一個非常開放的態度」。

黃國昌說，既然要聽取各方專家的寶貴意見，此時就不要有太強烈的預設立場，而依照國外聯合政府的發展經驗，合作層級已經從中央延伸到地方，同時也以地方政府的合作經驗，作為往後中央政府合作的基礎，這些寶貴經驗值得我國借鏡、思考與學習。

師大政治研究所教授曲兆祥表示，國民黨主席選舉仍在進行，等到對方結果塵埃落定，建議雙方委託智庫討論政策合作、理念協調，包括最重要政策、次要政策是哪些？先從這些東西開始準備，最後一步才是人事安排。

黃國昌 郝龍斌 柯文哲

