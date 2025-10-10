聽新聞
0:00 / 0:00

普發現金1萬元 最快11月中可領

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
立法院財政聯席會昨天初審完成韌性特別預算案，其中包含備受矚目的普發現金一萬元預算，昨列席首長帶著大批官員與會，立院九樓大禮堂會議室站滿各單位預算相關的會計幕僚及工作人員。記者杜建重／攝影
立法院財政聯席會昨天初審完成韌性特別預算案，其中包含備受矚目的普發現金一萬元預算，昨列席首長帶著大批官員與會，立院九樓大禮堂會議室站滿各單位預算相關的會計幕僚及工作人員。記者杜建重／攝影

立法院財政等六聯席委員會昨天初審通過含普發現金一萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各百分之五外，但全案仍須交由朝野黨團協商。根據估算，立法院最快十七日能完成三讀程序。財經官員表示，預估民眾最快十一月中可領取一萬元現金。

「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」經費上限為五千七百億元，行政院會九月十一日通過，歲出共編列五千五百億元，其中包含普發現金二三六○億元，另二百億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。

立法院財政等六聯席委員會昨審查韌性特別預算案，朝野立委一共提出二三七案。初審保留的提案中，多數是由國民黨立委馬文君提出，共針對國防部主管預算提出逾五十案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近八億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程三千六百萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案二點三億元、刪減空軍游泳池整修案一點二億元等。

由於提案眾多，再加上朝野無法達成共識，會議主席李坤城宣布，將馬文君的提案全數保留送朝野協商。

委員會初審刪凍預算部分，內政部減列三百萬元，並凍結一千萬元；國防部共四十八案均保留送協商；財政部減列二千萬元，含文宣費減列一二五萬元；教育部減列六千萬元，凍結五百萬元；經濟部減列四千五百萬元；衛福部減列五百萬元，含媒體政策及業務費一六二萬餘元；海委會一案保留送院會協商，凍結二千五百萬元。

韌性特別預算案在委員會初審通過後，最快可在十四日的程序委員會中，排入十七日立法院會的討論事項，並預計可在當天完成三讀程序。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效後一個月內就可以發放。財經官員表示，法案三讀生效後，即會進行普發現金的行政作業程序，預估民眾最快十一月中可領取一萬元現金。

普發現金 普發一萬 立法院

延伸閱讀

普發現金再進一步！韌性特別預算初審通過 最快17日完成三讀

國防部特別預算「離譜清單」曝光 長官椅5萬元、戰備水喊價120元

戰備水編近8億遭疑浮濫 顧立雄：長效飲用水才符合需求

國防部韌性預算遭疑浮濫 長官座椅5萬 戰備500cc特規水每瓶120元

相關新聞

去年快閃挨批…賴總統今參加國慶晚會待超過1小時 笑容滿面與盧秀燕談話

雙十國慶晚會今天在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，賴清德總統、立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕一同出席。賴下午6時半...

台中國慶晚會登場！黑衣長髮女場外失控 激動高喊「我要進場看賴清德」

台中市今晚在南屯區文心森林公園圓滿劇場舉辦國慶晚會，賴清德總統、立法院長韓國瑜及台中市長盧秀燕均到場，未料周邊發生插曲，...

越夜越嗨！台中國慶晚會玖壹壹、血肉果汁機壓軸 盧秀燕也跳起來

雙十國慶晚會今晚在台中文心森林公園圓滿戶外劇場盛大舉行，主題是「中華民國、台灣味、台中Style」，壓軸演出的「台中St...

雙十國慶演說 賴總統將闡述六大關鍵力、負責任維持台海和平現狀

明天是中華民國114年國慶，賴清德總統國慶演說將以「前進的力量、六大關鍵力」作為核心元素，包括「豐沛民主力」、「創新經濟...

緬懷對日抗戰80周年 韓國瑜國慶晚會籲：高舉國旗大聲唱國歌

國慶晚會今晚在台中登場，慶籌會主任委員、立法院長韓國瑜在致詞時說，今年不光是辛亥革命114年周年紀念，更是對日抗戰80周...

影／國慶晚會致詞 盧秀燕籲「家和萬事興」：團結國人才能萬世開太平

國慶晚會今晚在台中市文心森林公園圓滿戶外劇場盛大登場，台中市長盧秀燕在致詞時說，中華民國就是我們的國家，近期花蓮洪災，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。