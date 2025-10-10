普發現金1萬元 最快11月中可領
立法院財政等六聯席委員會昨天初審通過含普發現金一萬元的韌性特別預算案，其中除經濟部、勞動部、衛福部減列媒宣費各百分之五外，但全案仍須交由朝野黨團協商。根據估算，立法院最快十七日能完成三讀程序。財經官員表示，預估民眾最快十一月中可領取一萬元現金。
「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」經費上限為五千七百億元，行政院會九月十一日通過，歲出共編列五千五百億元，其中包含普發現金二三六○億元，另二百億元空間留作後續編列額度，預計用於產業支持。
立法院財政等六聯席委員會昨審查韌性特別預算案，朝野立委一共提出二三七案。初審保留的提案中，多數是由國民黨立委馬文君提出，共針對國防部主管預算提出逾五十案，包含刪減陸軍建立長效飲用水建置案近八億元、刪減陸軍步訓部泳池整建工程三千六百萬元、刪減海軍陸指部車堡整修案二點三億元、刪減空軍游泳池整修案一點二億元等。
由於提案眾多，再加上朝野無法達成共識，會議主席李坤城宣布，將馬文君的提案全數保留送朝野協商。
委員會初審刪凍預算部分，內政部減列三百萬元，並凍結一千萬元；國防部共四十八案均保留送協商；財政部減列二千萬元，含文宣費減列一二五萬元；教育部減列六千萬元，凍結五百萬元；經濟部減列四千五百萬元；衛福部減列五百萬元，含媒體政策及業務費一六二萬餘元；海委會一案保留送院會協商，凍結二千五百萬元。
韌性特別預算案在委員會初審通過後，最快可在十四日的程序委員會中，排入十七日立法院會的討論事項，並預計可在當天完成三讀程序。行政院長卓榮泰日前表示，行政院會請總統盡速公告，公告後生效後一個月內就可以發放。財經官員表示，法案三讀生效後，即會進行普發現金的行政作業程序，預估民眾最快十一月中可領取一萬元現金。
